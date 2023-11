Einen betrunkenen Autofahrer hat die Polizei in der Nacht auf Dienstag 31. Oktober, gegen 2.30 Uhr in Gottmadingen aus dem Verkehr gezogen. Wie die Polizei informiert, hätten Polizisten bei einer Verkehrskontrolle in der Zollstraße Alkoholgeruch bei einem 34-jährigen Fahrer wahrgenommen.

Ein durchgeführter Alkoholtest habe schließlich einen Wert von über zwei Promille ergeben. Die Konsequenz: Die Polizisten beschlagnahmten den Führerschein des 34-Jährigen.