Der Frühlingsanfang macht seinem Namen in diesem Jahr alle Ehre. Bei strahlendem Sonnenschein und munterem Vogelgezwitscher lockt es die Menschen in die Natur. Wenn die Temperaturen am Tag schon mal die 20-Grad-Marke erreichen, würden begeisterte Schwimmer am liebsten in eines der Freibäder im Hegau springen. Doch dazu braucht es noch etwas Geduld.

An Montagen geschlossen

Gottmadingen hatte sich in der Vergangenheit immer mit einem besonders frühen Saisonstart und großzügigen Öffnungszeiten hervorgetan. Das werde in diesem Jahr nur bedingt möglich sein, wie jetzt aus der Verwaltung bekannt wurde. Zwar werde das Höhenfreibad bereits am Samstag, 7. Mai, für die die Besucher geöffnet; an den Montagen bleibe das Bad allerdings geschlossen, sie Hauptamtsleiterin Martina Stoffel den Gemeinderäten erklärte.

Das sind die Preise Die Gemeinde Gottmadingen öffnet ihr Höhenfreibad von Samstag, 7. Mai, bis 11. September. Sie bietet eine 20-Punkte-Karte für 40 Euro und eine 50-Punkte-Karte für 90 Euro an. Wer sich für die 20-Punkte-Karte entscheidet, kann als Erwachsener zehnmal für vier Euro ins Höhenfreibad gehen. Das ist 13 Prozent günstiger als der normale Einzeleintritt für Erwachsene. Der kostet nämlich 4,60 Euro. Bei einer 50-Punkte-Karte wird es noch etwas günstiger. Dafür kann der Käufer 25 Mal schwimmen gehen, so kostet der Einzeleintritt für Erwachsene 3,90 Euro. Hier beträgt der Rabatt 21 Prozent. Wer als Badegast seine Mehrfach-Tickets online kauft, findet zwei Rabattstaffeln. Die Ermäßigung beläuft sich hierbei auf 15 oder 25 Prozent.

Dass die Öffnungszeiten nicht verhandelbar seien, machte Michael Klinger unmissverständlich klar. „Hier gibt es keinen Diskussionsspielraum“, sagte er in der jüngsten Ratssitzung. Im vergangenen Jahr musste der Bürgermeister Kritik von den Mitgliedern des Fördervereins Höhenfreibad einstecken. Sieben der acht Vorstandsmitglieder sind nicht wieder zur Wahl angetreten, weil sie mit der Kommunikation zwischen Verein und Rathaus nicht mehr zufrieden waren. Statt Veränderungen über Öffnungszeiten oder Informationen über Zugangsregeln in der Corona-Pandemie auf direktem Wege zu erfahren, seien die Mitglieder durch Zeitungsmeldungen überrumpelt worden. Dabei hatte sich der Förderverein 2013 mit viel Energie und Kreativität für den Erhalt des Bades stark gemacht.

Corona hat den Badebetrieb in allen Gemeinden erschwert. In Gottmadingen gab es im vergangenen Jahr viel Kritik am Buchungssystem. Hier soll es Verbesserungen geben. Die Tickets sollen sowohl an der Kasse des Höhenfreibades als auch online erhältlich sein. Saisonkarten seien dann wieder wie vor Corona am Infoschalter im neuen Rathaus zu bekommen. Auch soll es bei den Buchungen keine Zeitfenster mehr geben. In der Hauptsaison ab 21. Mai wird das Höhenfreibad von Mittwoch bis Sonntag jeweils von 9.30 bis 20 Uhr geöffnet sein. Am Dienstag können Frühschwimmer schon ab 6 Uhr ins Bad. An den Montagen wird das Bad geschlossen bleiben. Allerdings sei es nicht ausgeschlossen, dass Schulklassen mit ihren Sportlehrern das Bad an den Tagen nutzen könnten.

Und die Gastronomie Für Markus Bruderhofer (FW) war wichtig zu erfahren, ob der Gastronomiebetrieb sich künftig auch an die verkürzten Öffnungszeiten halten muss. Das ist jedoch nicht vorgesehen. „Der Betrieb läuft weiter, auch wenn die Becken geschlossen sind“, sagte Michael Klinger. Das Bad ist auch im gastronomischen Bereich ein beliebter Treffpunkt für die Gottmadingen.

Grund für die ausgedünnten Öffnungszeiten sei ein voraussichtlicher Personalausfall, der nicht komplett ausgeglichen werden könne, heißt es aus der Verwaltung. „Die nächtlichen Ruhezeiten müssen eingehalten werden“, sagt Michael Klinger mit aller Bestimmtheit, und: „Wenn wir nur einen Mann für die Technik haben, können wir das Bad nicht bis 21 Uhr offen lassen.“

Auch die extrem hohen Gaspreise stellen die Gemeinden als Betreiber von Schwimmbädern vor ein Dilemma. „Vor allem zu Beginn der Saison schlägt das zu Buche“, begründet Klinger die Tatsache, dass das Höhenfreibad nicht schon am 1. Mai, sondern erst am 7. Mai öffnet. Weil die Nächte noch kühler sind, werde mehr Gas zum Heizen des Wassers benötigt. Hier will die Gemeinde etwas sparen.