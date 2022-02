Der Hilzinger Gemeinderat hat eine Sanierungsstudie in Auftrag gegeben. Dabei sollen Kosten und Schäden des Bades ermittelt werden. Der SÜDKURIER zeigt bei einem Rundgang: So sanierungsbedürftig ist das Freibad

Über Rita Assire und Martin Gänsler lässt sich sagen: Ihnen liegt das Freibad in Hilzingen wirklich sehr am Herzen. Assire ist seit 20 Jahren Schwimmmeisterin in der Hegauer-Gemeinde. Gänsler ist sogar noch länger mit dem Bad verbunden: Bevor er vor