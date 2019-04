Die Wohnungsbaugesellschaft Gottmadingen (WBG) schafft im Wohnquartier an der Hard- und Fliederstraße neuen Wohnraum. Mit dem Spatenstich konnte das größte Bauprojekt seit Jahrzehnten nun auf den Weg gebracht werden. 54 Wohnungen entstehen in dem Innenhof an der Hardstraße, davon sind 44 Wohnungen mit Landesmitteln des Landeswohnraumprogramms Baden-Württemberg zinsgünstig unterstützt.

So sieht eine Ansicht des planenden Architekturbüros aus. Bild: Architekturbüro Rogg

Größtes Bauprojekt seit langem

"Das ist für die WBG das größte Bauprojekt in den letzten 30 Jahren", so Vera Federer, hauptamtlicher Vorstand der WBG. Vor rund zwei Jahren hatte sich der Aufsichtsrat zu diesem Meilenstein entschlossen. Nach einem kleinen Wettbewerb hatte das Architektenbüro Rogg aus Konstanz den Zuschlag erhalten. Zunächst waren nur zwei Gebäude geplant, doch nun werden es drei jeweils dreigeschossige Gebäude mit jeweils 18 Wohnungen, auf sechs Flügel verteilt. Im Außenraum entsteht eine Erschließungsstraße, deren Einfahrt an der Hardstraße 8 ist. "Insgesamt bauen wir 3700 Quadratmeter Wohnfläche", sagte Federer. Die Wohnungsgrößen gehen von 42 bis 115 Quadratmetern. Alle Wohnungen haben Balkon oder Terrasse und sind über Laubengangerschließungen und Aufzüge barrierefrei erreichbar.

So sieht eine weitere Ansicht des planenden Architekturbüros aus. Bild: Architekturbüro Rogg

44 mietpreisgebundene Wohnungen

Bürgermeister Michael Klinger, der zugleich Vorsitzender des Aufsichtsrats der WBG ist, freute sich sehr über den Startschuss und dass es insgesamt mit bezahlbarem Wohnraum in Gottmadingen voran geht. "Nicht nur die WBG baut hier 44 Wohnungen, die mietpreisgebunden sind, sondern auch die Anneliese-Bilger-Stiftung wird ihr Bauprojekt in der Hilzinger Straße beginnen", sagte Klinger. Die WBG rechnet mit einer Bauzeit von rund zwei Jahren. Bezugsfertig sollen die Wohnungen voraussichtlich im August/September 2021 sein. Für das Vorhaben investiert die WBG zehn Millionen Euro. Die 44 mietpreisgebundenen Wohnungen können mit einem Wohnberechtigungsschein gemietet werden. Anfragen erbittet die WBG aber erst ab dem Herbst 2020 zu stellen.