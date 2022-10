von Simon Wöhrle

Es gibt einen Wechsel an der Spitze der evangelischen Schule Schloss Gaienhofen: Nachdem der ehemalige Schulleiter Dieter Toder sich zum Ende des vergangenen Schuljahres in den Ruhestand verabschiedete, übernimmt Nils Franke sein Amt. Die Amtseinführung fand im Rahmen eines Gottesdienstes in der Melanchtonkirche auf dem Schulgelände statt.

Neben Schülern und Lehrern waren auch Vertreter der Schwesternschulen, Schulleiter aus der Gegend, Landrat Zeno Danner und Bürgermeister Uwe Eisch vor Ort. Außerdem waren unter den Gästen auch Vertreter des Schulvereins und der Schulstiftung der evangelischen Landeskirche in Baden. Deren Vorsitzende Friederike Heidland verlas die Berufungsurkunde. Sie freue sich, dass man Franke für das Amt gewinnen konnte, der auf einige Erfahrung zurückgreifen könne.

Friederike Heidland, Vorsitzende der Schulstiftung der Evangelischen Landeskriche Baden, verlas die Berufungsurkunde für Nils Franke. | Bild: Simon Wöhrle

In der Predigt wurde vom Aufbruch und neuen Wegen gesprochen. Ein Schulleiterwechsel sei eine Zäsur, gebe aber auch Kraft und Zuversicht. Im Anschluss sang der Schulchor „Gott muss ein Seemann sein“, was von viel Applaus der Anwesenden geehrt wurde. Ein passendes Sinnbild zum Standort der Schule am Bodensee.

Mit passenden Vergleichen ging es in der Predigt weiter, etwa der Schule als Boot, in dem alle gemeinsam sitzen würden. Dem neuen Schulleiter komme dabei die Aufgabe zu, alle mitzunehmen, Schüler wie Lehrer. Und noch etwas passte in das Sinnbild: Der Aufbruch zu neuen Ufern, der mit der neuen Rollenbesetzung stattfinde. Die alten Ufer seien bekannt, der Bodensee als Lernumfeld aber ständig im Wandel.

Nils Franke ist neuer Schulleiter

Obwohl die offizielle Amtseinführung erst im Oktober stattfand, hat der neue Schulleiter die Arbeit bereits aufgenommen – und zwar schon am 1. August. Er hatte also bereits einige Wochen Zeit, sich in seine neue Aufgabe einzufinden und ist bereits kein Unbekannter mehr in Gaienhofen.

Zur Person Nils Franke wurde 1976 in Mainz geboren und ist in der Region Rheinhessen aufgewachsen. Nach seinem Abitur war er Diakonieschüler, hat diese Zeit aber vorzeitig beendet, um an der Universität Kiel Physik und Philosophie mit dem Ziel des höheren Lehramts zu studieren. Daneben studierte er auch Mathematik, Informatik und Pädagogik. Bereits seit seiner Jugend war er im Technischen Hilfswerk aktiv.

Vor seinem Amtsantritt war Nils Franke rund acht Jahre an der Europäischen Schule Karlsruhe tätig und unterrichtete Physik, Informatik und Philosophie. Neben dem Unterricht war er auch für die Gestaltung des Stundenplans zuständig. Davor war er Gymnasiallehrer für Physik und Philosophie in Wiehl und Nümbrecht in Nordrhein-Westfalen.

Nun übernimmt er die Aufgabe des Schulleiters von Dieter Toder, der 1999 zunächst als stellvertretender Schulleiter an die Evangelische Internatsschule Schloss Gaienhofen kam. Ab 2004 führte Toder dann das Amt des Schulleiters aus. Dabei macht er den Wandel vom Internat zur Tagesschule durch.

Positive Atmosphäre im Schulgebäude

Zum Start als Schulleiter scheint Franke zunächst ein klares Ziel zu verfolgen – nämlich „das stärken, was vor Ort ist, fördern und fordern, was war“, wie er Anschluss an den Gottesdienst sagte. In seiner Antrittsrede bei dem anschließenden Festakt sprach Franke von Ehrfurcht, die er an der Schule wahrnehme, bei der „die evangelischen, christlichen Werte nicht nur durch den Namen ausgedrückt“ würden, so der neue Schulleiter.

Er nimmt die vielfältige Aufgabe mit Freude, aber auch mit Respekt an: Nils Franke. | Bild: Simon Wöhrle

Weiter dankte er den teils von weit her angereisten Gästen, genauso wie den Gaienhofener Schülern und Kollegen, die ihn in den vergangenen Monaten immer wieder unterstützt hätten. Im Schulgebäude sei eine positive, kreative Atmosphäre spürbar, die das Lernen und Lehren mit Freude erfüllt.

Franke sprach allerdings auch von Respekt vor der vielfältigen Aufgabe des Schulleiters und gab auch zu: „Ich muss da sicherlich noch in einige Schuhe hineinwachsen.“ Hier könne er sich allerdings auf die Gemeinschaft der Kollegen, Schüler, Freunde und Familie verlassen.