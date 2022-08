Gaienhofen vor 2 Stunden

Abschied vom Schloss Gaienhofen: Loszulassen ist eine schwierige Übung für Pädagogen Dieter Toder

Schulleiter Dieter Toder war 23 Jahre an der Evangelischen Schule Schloss Gaienhofen, nun geht er in den Ruhestand. Im Interview spricht er über schöne Büros, große Herausforderungen und was er nach der Schulzeit macht.