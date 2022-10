Tom Franklin, ein ehemaliger Schüler der Evangelischen Schule Schloss Gaienhofen, hat den Freunden, Förderern und Mitgliedern der Schulgemeinde seinen neuen Kurzfilm „Louanne“ präsentiert – im stimmungsvollen Rahmen mit rotem Teppich, Sektempfang und professioneller Technik.

Die Schule schreibt in einer Pressemitteilung, Tom Franklin – der kurz zuvor den Jugend-Kulturförderpreis des Lions Club Singen-Hegau erhalten hatte – begeistere sich seit seiner Kindheit für das Bewegtbild und habe als Schüler unter anderem bei der Erstellung eines Imagefilms über die Schlossschule Gaienhofen mitgewirkt. Erste Erfahrungen in der Filmbranche sammelte er bei Praktika nach seinem Abitur. Seit 2020 ist er Filmschaffender in Köln.

Ermutigung zur Selbstliebe

In „Louanne“ dreht sich alles um ein schickes Wellness-Hotel am Bodensee, eine mysteriöse Begegnung mit der eigenen Identität und eine Einladung zur Selbstreflexion: Die Protagonistin Eva begegnet im Traum ihrem Gegenbild, gewinnt Distanz zu ihrer eigenen Identität und beginnt, sich selbst fern von Rollenbildern und Klischees selbst zu akzeptieren.

„Die Idee ist aus einem Traum entstanden, der mich ähnlich wie Eva zum Nachdenken brachte,“ erläutert Tom Franklin sein Projekt, bei dem er auch Regie führte: „Das Drehbuch und der Film sollen eine Ermutigung zur Selbstliebe sein, ein Plädoyer dafür, dass Emotionen kein Feind sind.“

Weitere ehemalige Schüler

Bei der Kurzfilm-Premiere waren auch Ferenc Bodor (Kamera) sowie die beiden Schauspielerinnen Deborah Baum (Louanne) und Anna Menzel (Eva). Anna Menzel ist ebenso wie Lennart Hart (Ton) eine ehemalige Schülerin der Evangelischen Schule Schloss Gaienhofen und entdeckte ihre Liebe zur Schauspielerei durch ihre langjährige Mitwirkung bei Aufführungen der Theater AG der Schule.

Gemeinsam mit seinem Team stand Tom Franklin in einer anschließenden Fragerunde auf der Bühne. Moderiert von Margit Schlenker und Armin Glaschke erhielt das Publikum auf unterhaltsame Weise interessante Einblicke in die Entstehung des Films.