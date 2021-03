von Georg Lange

Fahren Bürger innerhalb der vier Teilortschaften von Gaienhofen mit dem Bus zu einem Arztbesuch, zum Apotheker oder zum Einkaufen, so kostet das Busticket im Tarifbereich 2,60 Euro. Das soll nun deutlich günstiger werden. In der jüngsten Sitzung des Gemeinderats beschlossen alle Räte die Einführung eines sogenannten Ein-Euro-Nahverkehrstickets.

Damit kostet Busfahren zwischen Gaienhofen und den Teilorten künftig nur noch einen Euro. Die Differenz zum normalen Tarif im Verkehrsverbund des Landkreises soll von der Gemeinde übernommen werden. Konkrete Zahlen über Mehrkosten für die Gemeinde liegen nicht vor.

Gemeinde Moos hat ein solches Ein-Euro-Ticket bereits

Die Verwaltung orientierte sich bei der Entscheidung für den Innerortstarif an der Gemeinde Moos. Diese verzeichnet seit der Einführung ihres Ein-Euro-Tickets Kosten in Höhe von rund 1000 Euro pro Jahr. Einmalig kämen rund 180 Euro für die technische Einrichtung des Tarifs hinzu, so Bürgermeister Uwe Eisch bei der Vorstellung der Initiative. Das sei alles im Rahmen, den die Gemeinde finanzieren könne.

Gaienhofen Am Ufer geht es schnell voran: Neugestaltung am Hafen in Horn soll bis 30. April fertig werden Das könnte Sie auch interessieren

Bereits im Dezember hatten die Freien Wähler einen Antrag auf Einführung eines Ein-Euro-Tickets vorgelegt – mit der Bitte um eine Prüfung auf Umsetzbarkeit. Ein weiterer Antrag folgte sechs Wochen später vom Grünen-Ortsverband auf der Höri.

Keine große finanzielle Belastung

Der Verkehrsverbund Hegau-Bodensee hatte in Moos eine Auswertung der Fahrten im Jahr 2017 gemacht. Diese ergab rund 80 Einzelfahrten. Selbst wenn Gaienhofen eine dreifache Anzahl an Busfahrten im Innerortsbereich hätte, so fiele das finanziell nicht stark ins Gewicht, so Eisch. Kurtaxenzahler der Gemeinde dürften ohnehin kostenlos Bus fahren.

Gaienhofen Diskussion über Fördergelder entbrannt: Wem verdankt Gaienhofen die Landeszuschüsse für den Ausbau des Breitbandnetzes? Das könnte Sie auch interessieren

Zeitgleich zur Gemeinderatssitzung in Gaienhofen wurde im Öhninger Rat die Einführung des Ein-Euro-Tickets beantragt. Die Entscheidung darüber soll jedoch in einer anderen Sitzung fallen. Sollte sich der Öhninger Rat für die Initiative aussprechen, könne auch über die Einführung eines höriweiten Angebots nachgedacht werden, so Klaus Sturm (Freie Wähler) in einem Vorstoß an die Verwaltung Gaienhofen.