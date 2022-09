Bei einem Unfall ist ein 61-jähriger Radfahrer am Samstagvormittag verletzt worden. Wie die Polizei mitteilt, sei der Mann auf der Hauptstraße in Richtung Gundholzen unterwegs gewesen. Kurz nach einer Verkehrsinsel habe ein vor dem Radfahrer fahrendes Auto verkehrsbedingt angehalten. Der 61-Jährige habe dies allerdings zu spät erkannt und sei nach rechts ausgewichen, um einen Zusammenstoß mit dem Wagen zu vermeiden. Dabei sei er gegen den Bordstein gefahren und gestürzt. Ein Rettungswagen habe den verletzten Mann in ein Krankenhaus gebracht.