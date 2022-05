von Sandra Bossenmaier

Seit März gibt es im Juca 60, dem Jugendtreff in der Gemeinde, an zwei Vormittagen in der Woche eine Spielgruppe für geflüchtete Kinder. Jenny Frankenhauser, Leiterin des Kinder- und Jugendförderteams, bekam für diese Gruppe von Silke Graf, der Vorsitzenden der Bürgerstiftung Rielasingen-Worblingen, eine Spende in Höhe von 2000 Euro überreicht.

„Unser Kinder- und Jugendförder­te­­am praktiziert eine Willkommenskultur für Geflüchtete“, machte Bürgermeister Ralf Baumert die Wichtigkeit der Spielgruppe deutlich. Auch dankte er der Hilfsbereitschaft aus der Bevölkerung und der enormen Unterstützung des Unterstützerkreises Flüchtlingshilfe Rielasingen-Worblingen mit aktuell 28 Ehrenamtlichen. Die Spielgruppe in den Räumlichkeiten des Jugendtreffs zeige den Kindern, dass sie willkommen seien. Geleitet wird die Spielgruppe maßgeblich von Familienberaterin Emily Mears, die Unterstützung von ehrenamtlichen Helferinnen erhält.

Kindergartenalltag an zwei Vormittagen

„Wir leben in einer Zeit, in der man flexibel und schnell handeln muss“, stellte Silke Graf, Vorstandsvorsitzende der Bürgerstiftung Rielasingen-Worblingen, fest. Und schnell sei klar gewesen, dass die Bürgerstiftung Geflüchteten helfen wolle. Sie war auf den Fonds „Auf Augenhöhe“ aufmerksam geworden. Hierbei handelt es sich um einen Sondertopf, der sich an Bürgerstiftungen mit Gütesiegel richtet. Die Beantragung des Geldes sei unbürokratisch verlaufen und das Geld rasch ausbezahlt worden, berichtete Graf.

„Die Not ist da“, so Jenny Frankenhauser. Es gebe aktuell für geflüchtete Kinder aus der Ukraine keine freien Betreuungsplätze in den Kindertageseinrichtungen in der Gemeinde. Aber mit den zwei Vormittagen in der Spielgruppe können die Kinder zumindest ein Stück Kindergartenalltag und eine unbeschwerte Zeit erleben. Sie kommen miteinander in Kontakt und auch den Eltern wird dadurch eine kleine Entlastung ermöglicht. „Das Geld verschafft uns Luft“, dankt Frankenhauser.