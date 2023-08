Die Vorfreude auf ein schönes Fantasy-Festival mit guten Umsätzen hat sich am Wochenende für einen Händler in Aach in Entsetzen verwandelt. Ein Unbekannter stahl ihm Schmuck im Wert von mehreren Zehntausend Euro, wie die Polizei mitteilte.

Der Täter schlich sich am Freitagabend, 11. August, in der Dunkelheit an den Verkaufsstand eines Goldschmieds heran. Irgendwann zwischen 23.15 und 23.45 Uhr verschaffte er sich Zutritt zu dem verschlossenen, kurzzeitig unbeaufsichtigten Zelt. Dort entwendete er vom Verkaufstisch zwei vollbestückte Schmucksetzkästen mit einer Vielzahl an Halsketten, Armbändern und Ringen.

Aach Die schönsten Bilder vom Fantasy Festival „ Das Große Treffen“ vom Freitag (Teil 1) Das könnte Sie auch interessieren

Aach Die schönsten Bilder vom Fantasy Festival „Das große Treffen‘“ von Freitag (Teil 2) Das könnte Sie auch interessieren

Bei einem der beiden Schautische zerschlug der Täter zuvor die Scheibe der Glasvitrine, um an den Schmuck zu gelangen. In der Nähe des Zeltes leerte er die Setzkästen und ließ sie zurück.

Die Polizei hofft nun auf Zeugen, die Verdächtiges, insbesondere im Bereich der Schmuckstände beobachtet haben oder sonst Hinweise auf die oder den unbekannten Täter geben können. Sie können sich beim Polizeirevier Singen unter Telefon 07731 888-0 melden.