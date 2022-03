Festliche Feierstimmung auf der einen Seite, auf der anderen der sorgenvolle Blick in Richtung Ukraine – von diesen beiden so gegensätzlichen Stimmungen war der Engener Bürgerempfang in der Stadthalle am Wochenende geprägt. Im Mittelpunkt des gesellschaftlichen Anlasses stand die Ehrung von sieben Bürgern, die sich über Jahre in Engen engagiert haben.

Diese Menschen wurden für ihr Engagement in Engen geehrt Brigitte Meßmer Brigitte Meßmer wurde für ihre langjährige Tätigkeit als Stadtführerin ausgezeichnet. 1987 war sie die erste Stadtführerin und gab auch Führungen im Museum sowie im Eiszeitpark. Am bekanntesten wurde Brigitte Meßmer aber mit ihrer Rolle als Bürgersfrau an der Seite des Nachtwächters, die beide bis 2019 ausübten. Manfred Seidler Manfred Seidler wurde in seine Rolle als Nachtwächter und historischer Stadtführer beinahe hineingeboren. Sein Urgroßvater war der letzte offizielle Nachtwächter Engens von 1912 bis 1926. Seit 2002 war Seidler als Nachtwächter unterwegs. Bis heute tritt er als Drehorgelspieler bei Festen in Engen auf. Zusammen mit Brigitte Meßmer unternahm der Geehrte 219 Nachtwächter-Führungen mit 4445 Teilnehmern. Ursula und Manfred Boppel Ursula und Manfred Boppel wurden ebenfalls für ihre Dienste als Stadtführer ausgezeichnet. Während Ursula Boppel bereits seit 1995 durch die Engener Gassen führte, stieg ihr Mann Manfred nach der Pensionierung als Lehrer im Jahr 2001 mit ein. Sie führten zusammen an die 20.000 Menschen durch Engen. Alfons Bier Alfons Bier wurde für sein Gesamt-Engagement geehrt. Der ehemalige Förster ist seit 1978 in der Jagdhornbläsergruppe Bittelbrunn aktiv und leitete 26 Jahre lang den Kirchenchor in Bittelbrunn, 25 Jahre lang die Stubenmusik, auch Instrumentalgruppe genannt. Seit sechs Jahren übernimmt Bier die Krankenkommunion und seit drei Jahren die Gottesdienste im Pflegeheim. Gerold Durner Gerold Durner aus Welschingen wurde für seinen kirchlichen Einsatz geehrt. Er ist bis heute Lektor und war 42 Jahre lang Mitglied im Pfarrgemeinderat, davon 15 Jahre als Vorsitzender. Obendrein war er 15 Jahre stellvertretender Vorsitzender des Krankenpflegefördervereins Welschingen und im Vorstand der Sozialstation St. Wolfgang, im Dekanatsrat und dort als zweiter Vorsitzender im Ausschuss. Sabine Kotzerke Sabine Kotzerke ist seit 1998 in der evangelischen Kirche in Engen für die Kirchenmusik verantwortlich. Sie ist die Gründerin der Kinder- und Jugendkantorei, in der 100 Mädchen und Jungen singen. Auf ihre Initiative gründete sich der Förderkreis der Kirchenmusik. „Die Kirchenmusik hat sich unter der Leitung von Sabine Kotzerke zu einem bedeutsamen Kulturträger der Stadt Engen und über die Stadtgrenzen hinaus entwickelt“, hieß es bei der Ehrung. Kotzerke organisiert und leitet Chorkonzerte und Kindermusicals. Ihr Vertrag als Kantorin endet diesen September.

Bürgermeister Johannes Moser nahm seine Ansprache zum Anlass, im Namen der Stadt und aller Anwesenden, als erstes den Opfern des Kriegs in der Ukraine sein Beileid auszusprechen. Er appellierte offen an den russischen Präsidenten: „Herr Putin stoppen Sie sofort diesen Krieg.“

Kommunen brauchen in dieser Zeit Unterstützung

Die Kommunen hätten die zentrale Aufgabe kriegsvertriebene Menschen aus der Ukraine unterzubringen und zu versorgen. Daneben stehen aber auch die soziale Integration, die Bildung und Betreuung sowie der Zugang zum Arbeitsmarkt für diese Menschen im Fokus. Die Anzahl der Flüchtlinge steige kurzfristig schnell an und so benötigten die Kommunen gezielte Unterstützung von Bund und Land.

Johannes Moser bedankte sich für die große Hilfsbereitschaft in der Bürgerschaft: „Wir sind uns einig und wir halten zusammen: Der Krieg darf keinen Keil zwischen unsere Menschen treiben“, so Moser.

Auch ein zuversichtlicher Blick nach vorne

Der Bürgermeister dankte nicht nur dem Bürgerverein Unser buntes Engen für sein Engagement. Er wandte sich dankend an alle Menschen, die während der Pandemie eine Stütze der Gesellschaft waren und sind. Besonders hob er den Einsatz des Teams am Medizinischen Versorgungszentrum hervor. Das habe einen leichten Zugang zu Tests und Impfungen möglich gemacht.

Von Zuversicht geprägt war Johannes Mosers Darstellung aktueller Entwicklungen in der Stadt. Als eine zentrale Aufgabe gab er die künftige Gestaltung der wachsenden Stadt an. Gleichzeitig verwies er auf die aktuellen Großprojekte in Engen wie der Neubau der Sporthalle, die Sanierung der Welschinger Grundschule und das Projekt W2020 des Hegauer FV.

Moser betonte, dass der Klimaschutz in Engen einen hohen Stellenwert habe. „Engen ist gut für die qualitative Weiterentwicklung der Stadt gerüstet“, so Mosers Fazit.

Ukraine-Krieg als Mammut-Aufgabe

Für die Bundestagsabgeordnete Lina Seitzl (SPD) war der Bürgerempfang die Feuertaufe als Festrednerin, die sie mit viel Beifall bestand. Sie sprach zum Thema „Zusammenhalt in der Gesellschaft“. Hatte Corona die Solidarität der Menschen schon stark gefordert, so sei es nun der Ukraine-Krieg, der jetzt „eine gesellschaftliche Mammut-Aufgabe“ darstelle.

„Der Ukraine-Krieg hat uns in eine völlig neue Gegenwart katapultiert“, so Seitzl. In ihrer engagierten Rede warnte die junge Politikerin vor Ausgrenzung von russischstämmigen Menschen und machte deutlich, dass „Putins Krieg“ uns in Deutschland vor neue Herausforderungen stellt: „Bitte setzen Sie sich ein, wir stehen vor der größten Flüchtlingswelle seit dem Zweiten Weltkrieg“, so Seitzls Aufruf.

Reformen müssen weiter vorangetrieben werden

Dem stimmten die Zuhörer mit großem Applaus zu. „Wir achten aufeinander, wir stehen füreinander ein – das unterschätzen die Despoten auf dieser Welt immer wieder“, so die Überzeugung der SPD-Politikerin. Gleichzeitig dürften Reformen durch die aktuelle Situation nicht verhindert werden.

Sie hat ihre Feuertaufe als Festrednerin bestanden: Die Bundestagsabgeordnete Lina Seitzl (SPD) sprach beim Bürgerempfang in Engen zum Thema Zusammenhalt in der Gesellschaft. | Bild: Kerle, Helene

Dazu zählte Seitzl den Ausbau der erneuerbaren Energien, die Sicherung des Gesundheitswesens und die Transformation der Wirtschaft in Bezug auf Energie, Fachkräftemangel und demographischen Wandel. Auch Lina Seitzl zeigte sich dennoch zuversichtlich und lobte die gute und faire Zusammenarbeit mit dem Landkreis Konstanz.

Stadtmusik spannt Bogen zwischen Anlass und vorherrschendem Thema

Die Engener Stadtmusik gestaltete den musikalischen Rahmen für den Bürgerempfang. Fein abgestimmt auf Anlass und Inhalte sorgten die Musiker unter Leitung von Dirigent Joachim Mager mit einem Coldplay-Medley für wippende Füße.

Viel Applaus bekam die Engener Stadtmusik beim Bürgerempfang. Mit ihrer Musikauswahl schafften sie den Spagat zwischen Tradition und Moderne. Mit dem „dona nobis pacem“ fanden sie auch zum Abschluss den richtigen Ton zur Veranstaltung und zur aktuellen Lage. | Bild: Kerle, Helene

Und die Stadtmusik gab mit dem Friedensruf „Dona nobis pacem“ zum Abschluss des offiziellen Akts den aktuell wohl größten Wunsch aller wieder: Gib uns Frieden.