Der Aacher Natursportpark war bereits Schauplatz von großen Konzerten mit Iron Maiden, Peter Maffay, Sunrise Avenue und vielen anderen international bekannten Künstlern und Bands. Auch die Springreiter-Weltelite hat sich dort bei hochrangigen Turnieren gemessen. Nach ruhigeren Jahren will der Bräunlinger Unternehmer Clemens Scherzinger das Areal als Veranstaltungsort etablieren. Das Gelände hat er vom Ehepaar Orschel-Lüthi erworben. Er brachte es zusammen mit Helfern und Firmen wieder in einen Top-Zustand, der ein besonderes Ambiente inmitten der Natur bieten soll.

Strandkörbe sollen in Aach bald nicht nur für Urlaubsstimmung, sondern vor allem für Musik-Vergnügen sorgen. | Bild: Gerd Wiggers

14 Veranstaltungen hat Clemens Scherzinger mit Unterstützung seiner Tochter Anika innerhalb eines Strandkorb-Open-Airs organisiert. Es treten Musik- und Bandgrößen, wie Milow, Wincent Weiss, Stefanie Heinzmann, Culcha Candela, Stahlzeit und viele weitere auf. Es gibt auch zwei Party-Abende mit populärer Besetzung und einen Comedy-Auftritt von Bülent Ceylan. Mitveranstalter ist das Unternehmen Hocke-Park, das in 16 Städten Deutschlands Freiluftevents desselben Strickmusters initiiert hat.

Die Band Culcha Candela will auf dem Natursportpark Aach unter dem Publikum gute Laune verbreiten. | Bild: Britta Pedersen

„Wir wollten den Natursportpark nicht vergammeln lassen und aktivieren“, erklärt Clemens Scherzinger. „Mit dem Strandkorb-Open-Air ist es uns gelungen, dem Publikum etwas zu bieten in einer Zeit, in der fast alle Veranstaltungen ausgefallen sind. Und dies ganz coronakonform. Die 623 Strandkörbe werden auf sechs Inseln verteilt“, sagt er. Die Besucher können im Vorfeld und vor Ort Getränke und kleinere Speisen digital ordern. Diese bekommen sie in separaten Kühlboxen serviert.

Die Rockband Stahlzeit will in Aach eine spektakuläre Bühnenshow bieten. | Bild: joerg fischer

„Durch die gelockerten Corona-Verordnungen können die Veranstaltungen noch etwas entspannter ablaufen“, sagt Anika Scherzinger. Die begeisterte Pferdereiterin, die auch an Springturnieren teilnimmt, hilft bei der Organisation des Strandkorb-Open-Airs nebenberuflich mit. Sie macht derzeit eine Ausbildung als Werkzeugmechanikerin. „Es bereitet mit sehr viel Spaß, zu organisieren und einen Beitrag zu leisten, dass Menschen Freude an den Veranstaltungen haben“, betont sie.

Schwarze Null soll stehen

„Wir müssen stark in die finanzielle Vorleistung gehen, wie für eine große Bühne, die spektakuläre visuelle Effekte bietet. Deshalb benötigen wir eine bestimmte Anzahl an Veranstaltungen beim Strandkorb-Open-Air, damit sich dies für uns rechnet“, betont Clemens Scherzinger. Er wäre zufrieden, wenn das finanzielle Ergebnis sich auf eine schwarze Null belaufen würde. Die Scherzingers wollen den Aacher Natursportpark als Veranstaltungsort etablieren. „Die eigene Infrastruktur und die von Aach lässt Veranstaltungen mit bis zu 10.000 Besuchern zu. Unser Ziel ist es, solche auch zu organisieren“, verrät er. Veranstaltungen vielfältiger Art seien möglich, auch große internationale Reitturniere. Interesse von Veranstaltern sei bereits vorhanden.

Pietro Lombardi freut sich auf seinen Auftritt in Aach. | Bild: Henning Kaiser

Und wie sehen es die großen Nachbarn aus Singen, dass in Aach in Sachen Großveranstaltungen in den nächsten Jahren noch mehr als bisher etwas gehen könnten? „Wir nehmen schon zur Kenntnis, dass es noch mehr Konkurrenz durch sogenannte Veranstalter auf der grünen Wiese gibt, wie es ohnehin in umliegenden Regionen der Fall ist“, erklärt Roland Frank, Leiter von Kultur und Tourismus Singen (KTS).

„Andere Veranstalter haben wesentlich größere Publikumskapazitäten, als dies das Hohentwiel-Festival ermöglicht. Durch das besondere Burg-Ambiente, einem attraktiven Programm und soliden Partnern hat es aber eine starke Fangemeinschaft. Das Hohentwiel-Festival genießt seit mehr als 50 Jahren eine starke, gewachsene Tradition“, sagt er. Deshalb sei ihm um eine gute Zukunft für die Veranstaltung, wie auch das von der Stadt Singen veranstaltete Burgfest, nicht bange.

„Schon wegen der aufwändigen Infrastruktur kann das Hohentwiel-Festival mit gut 200 Helfern nur eine Kommune organisieren. Nach der zweijährigen Corona-Pause sieht er auch durch die gelockerte Corona-Verordnungen und die drei G-Regeln wieder völlig neue Möglichkeiten, Veranstaltungen auszuführen. „Das gilt auch für das Programm der Stadthalle, das ab Oktober nach Aufhebung des Kreisimpfzentrums wieder startet. Und das mit dem vollen eigenen Abonnement-Programm der KTS Singen“, betont Frank.