Engen vor 4 Stunden

Busfahrten mit unbegleiteten Kindern in Engen ein Problem

Die Eltern von Kindergartenkindern in den Ortsteilen ohne Kindergarten stehen vor einem Problem: Bislang fuhren die Kinder unbegleitet mit dem Bus in die Kernstadt zum Kindergarten. Diese Verantwortung will der neue Busunternehmer ab kommendem Jahr so nicht mehr tragen.