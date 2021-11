von Susanne Schön

Die Blätzlezunft Homberg-Münchhöf hat sich zur Hauptversammlung getroffen. Die Wahlen führten zu einer Verjüngung des Eigeltinger Narrenvereins: Laura Nissler wurde neue Präsidentin, Sabrina Tuchscherer ihre Vize-Präsidentin, Lisa Domogalla neue Kassiererin, neue Schriftführerin ist nun Theresa Fuchs. Narrenpolizist Thomas Domogalla wurde ebenso wiedergewählt wie Narrenrat Günther Zumkeller.

Die Blätzlezunft Gegründet wurde die Blätzlezunft 1958. Dies geht aus der Zunftchronik auf der Internetseite des Vereins hervor. Närrisches Treiben in und um Homberg sei allerdings schon seit der Zeit nach dem 1. Weltkrieg bekannt, allerdings nur in mündlicher Überlieferung, heißt es dort weiter. Seit 1963 ist die Zunft auch ganz offiziell ein eingetragener Verein. Sie ist ist Mitglied der Vereinigung Hegau-Bodensee. (dha)

Neu im Narrenrat der Blätzlezunft ist Philipp Rauch. Nicole Tuchscherer übernahm das Amt der Blätzlemeisterin. Kassenprüfer sind Bernhard Stocker und Reinhard Brecht. Außerdem hat der Narrenverein fünf neue Mitglieder, die die Homberger Fasnacht seit Kindesbeinen erlebten und schon an der Kinderfasnacht mitgewirkt haben: Naomi Römer, Lara-Sophie Fritschi, Tom Trunk, Felix Sorg sowie Jonas Gerster.

Bei der zweiten Wahl des Abends ging es nicht um Personen, sondern um das Motto der Blätzlezunft für die nächste Fasnacht. Hier gewann „Southside, Wacken und Co – Wir feiern ein Festival“.

Verabschiedung nach Jahrzehnten

Die anschließende Verabschiedung von Sandra Domogalla und Gerda Bacher war emotional und ehrenvoll – beide hatten die Blätzlezunft auf vielfältige Weise lebendig gestaltet. Gerda Bacher war acht Jahre lang Mitglied im Narrenrat und sieben Jahre Kassiererin.

Gerada Bacher (links) und Sandra Domogalla freuen sich über die humorvollen und ehrenden Rückblicke auch von Marc Schimpeler (Vorsitzender Fanfarenzug) und Abteilungskommandant Frank Martin. | Bild: Axel Hügle

Während ihrer 25-jährigen Mitgliedschaft im Narrenverein übernahm sie den Vorverkauf am Theater sowie Kassenschichten am Dorffest und kochte am Schmotzigen Donnerstag und bei der Kinderfasnacht den Kaffee für alle Narren. Zudem wirkte über 20 Jahre am Bunten Abend mit.

In vielen Funktionen aktiv

Sandra Domogalla war 20 Jahre im Vorstand, davon die vergangenen neun Jahre als Präsidentin, neun Jahre als Vize-Präsidentin und zwei Jahre als Schriftführerin. Darüber hinaus war sie 21 Jahre Mitwirkende am Bunten Abend, hat unzählige Beiträge verfasst, selber vorgetragen oder mit anderen einstudiert. Laura Nissler merkte mit Blick auf den Männertanz, den sie leitete, an: „15 Jahre lang tanzten die Männer nach ihrer Pfeife.“

Sandra Domogalla hat außerdem zwölf Jahre lang das Programm an der Kinderfasnacht mitgestaltet und geleitet. Sie hat den Vorverkauf und die Werbung für das Weihnachtstheater organisiert, war verantwortlich für den Vergnügungspark am Dorffest und hat die Presse- und Öffentlichkeitsarbeit für die Blätzlezunft Homberg-Münchhöf und die Vereinsgemeinschaft übernommen.