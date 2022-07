von Susanne Schön

Die Feuerwehr ist in Eigeltingen ein wichtiger Teil der Dorfgemeinschaft. So findet auch mindestens eine Gemeinderatssitzung im Jahr auch im Feuerwehrgerätehaus statt. Jüngst konnten die Räte sich dort vom großen ehrenamtlichen Engagement der Feuerwehrangehörigen überzeugen.

Vieles passiert in der Freizeit

So hatten diese in ihrer Freizeit ihren Beitrag zur Schwarz-Weiß-Trennung geleistet – also der Abgrenzung zwischen Uniformen und Technik, die im Einsatz kontaminiert wurden, von Kleidung und Geräten, die unbelastet sind. In der Sitzung berichtete Kommandant Ralf Martin über die aktuelle Situation.

Der neue Mannschaftstransportwagen wurde kostenneutral für die Gemeinde angeschafft. Die Feuerwehrangehörigen und Spender sorgten dafür, dass dies möglich wurde.

So hätte der Brand in der Lochmühle einmal mehr gezeigt, wie wichtig die Anschaffung eines Gerätewagen Transport wäre. Dieser stehe schon seit Jahren im Bedarfsplan. Beim Lochmühlen-Brand hatte die Zimmerei Martin für den Transport von Schläuchen ein Fahrzeug kostenfrei zur Verfügung gestellt.

Es fehlt auch eine Ladebordwand

Und der vorhandene Schlauchwagen habe keine Ladebordwand, und so müssten auch schwere Gerätschaften wie Pumpen händisch über eine große Höhe mit viel Kraftaufwand eingeladen werden. Die Ladewand eines Gerätewagen Transport brächte große Erleichterung für die ehrenamtlichen Retter. „Der Feuerwehr ist klar, dass aufgrund der gerade durchgeführten Beschaffungen ein Kauf nicht so schnell realisierbar ist. Er ist aber trotzdem schnellstmöglich notwendig“, betonte Martin.

Eigeltingen Neustart für ein lebendiges Dorf: Viel Publikum, aber weniger Aussteller beim Eigeltinger Dorffest Das könnte Sie auch interessieren

Dagegen konnten die Feuerwehrangehörigen sich freuen, dass der Gemeinderat der Alarmierung über das System Alamos nach umfangreichen Informationen zustimmte. Zusätzlich werden 160 Melder ohne Rückmeldefunktion für die digitale Alarmierung angeschafft. Auch über den Nachwuchs muss man sich bei der Feuerwehr keine Sorgen machen: Über 40 Jugendliche engagieren sich ehrenamtlich in der Gemeinde.