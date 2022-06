von Susanne Schön

So richtig ein Dorffest ist das in Eigeltingen ja gar nicht mehr. Denn die 20. Ausgabe dieser Veranstaltung fand mit tatkräftiger Unterstützung aller anderen Ortsteile statt und es entwickelt sich mehr und mehr zu einem Gemeindefest.

Bürgermeister Alois Fritschi freute sich, dass das Dorffest und die Tischmesse wieder so gut angenommen wurden. Im Vorfeld sei es schwer gewesen, Vereine und Unternehmer nach der langen Corona-Pause zum Mitmachen zu bewegen. Doch die Festtage und die glücklichen Besucher hätten all das wettgemacht. „Ich bin stolz auf Eigeltingen“, fasste er zusammen. Das Motto lautete „Wir sind Eigeltingen“, und dies habe sich bestens präsentiert. Er hoffe, dass das Dorffest die Initialzündung für die Wiederbelebung des Dorflebens sei: „Gemeinsam können wir viel bewegen.“

Auch der SPD-Landtagsabgeordnete Hans-Peter Storz befand: „Ihr Dorffest mit Tischmesse ist ein tolles Format.“ Dass Eigeltingen im Umland gut vernetzt ist, zeigte sich auch bei den Besuchern. Die benachbarten Bürgermeister Stefan Keil von Orsingen-Nenzingen und Florian Zindeler aus Hohenfels waren unter den Gästen.

Florian Zindeler, Hans-Peter Storz und Alois Fritschi (v. li.) im Gespräch mit dem Unternehmerpaar Marina und Stefan Kleiner. | Bild: Susanne Schön

Weniger Aussteller Es machten weniger Unternehmer bei der Tischmesse mit als in den Jahren zuvor. Das hatte mehrere Gründe: volle Auftragsbücher, Lieferschwierigkeiten und Fachkräftemangel wurden öfters genannt. SPD-Landtagsabgeordneter Hans-Peter Storz glaubte, die Politik habe viel auf den Weg gebracht, um zu helfen. Doch die Unternehmer widersprachen vehement, gerade der Mittelstand fühlt sich von der Politik auch in Eigeltingen alleine gelassen oder gar auf der Abschussliste. Bürgermeister Alois Fritschi sah das Problem im Fachkräftemangel in der zunehmenden Akademisierung der Nachwuchskräfte. „Wir brauchen Handwerker“, sagte er, der Bürgermeister wertschätze den Beruf jenseits des Studiums. In diesem Zusammenhang lobte er auch die Eigeltinger Gemeinschaftsschule, sie sei der Stolz der Gemeinde. Vielfalt im Handwerk Die anwesenden Unternehmen zeigten eine breite Vielfalt bei Handwerk und Dienstleitung. Die Besucher nutzten die Gelegenheit zu Gesprächen und die Unternehmer konnten erklären, woher die lange Zeit bis zur Auftragserfüllung komme. Auch konnten die Unternehmer sich untereinander vernetzen, denn einen Gewerbeverein gibt es in Eigeltingen bislang nicht. SPD-Landtagsabgeordneter Hans-Peter Storz fand, dass sich Firmen und Vereine in Eigeltingen nicht verstecken müssten: „Eigeltingen hat Vereine und Unternehmen mit toller Außenwirkung“, sagte er während der Tischmesse.

Von Samstag bis Sonntag wurde in Eigeltingen nach zweijähriger Pause gefeiert. Bereits bei der Eröffnung am Samstag zeigte sich die gute Mischung aus Bewährtem und Lebendigkeit. Nach den Böllerschüssen legten mehrere Musikgruppen los und wollten die Besucher unterhalten. Erstmals verzichtete der Fanfarenzug Homberg-Münchhöf auf seine traditionellen Uniformen, denn nach ihrem Auftritt mischten sich die Mitglieder unter die Gäste des Dorffestes.

Die Guggenmusik Mühlengeischter sorgte für Stimmung beim Dorffest. | Bild: Susanne Schön

Nicht fehlen durfte die Guggenmusik Mühlengeischter, ein echter Eigeltinger Verein. Nach den ersten Gruppen hatte es die Deienmooser Gretleband leicht, das Publikum von sich zu überzeugen. Einen besonderen Blickfang boten die Sirenas, die nicht nur Kinder zum Mitmachen bewegen konnten, sondern auch junge Männer zum Tanzen animierten.

Schnell waren dann auch die Biergarnituren gefüllt und die Menschen genossen Programm und die Bewirtung durch die Vereine.

Musik oder doch lieber Oldtimer?

Am Sonntag ging das bewährte Programm von Musik und Gemütlichkeit weiter. Wieder stellten musikalische Vereine, die Heudorfer Einradgruppe und auch Bläserklasse sowie Grundschulchor ihre Talente vor. Bei so viel guter Unterhaltung blieben die Gäste aus nah und fern noch ein bisschen länger sitzen. Aber auch im Umfeld von Eigeltingen war viel geboten. Ein kleines, aber feines Oldtimertreffen lockte manche Automobilschätze an.

Bei den Mühlengeischtern konnte man spielen. Beim Kinderflohmarkt trafen Verkäufer und Käufer aufeinander. Die Hegau Archers gaben ihre Leidenschaft fürs Bogenschießen weiter. Auch Torwand, Kinderbaggern und Kinderkarussell wurden rege genutzt. Die Feuerwehr präsentierte sich und die Jugendfeuerwehr sorgte mit Bauernhofeis und Wasserspielen für Abkühlung.