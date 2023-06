Eigener Strom vom Balkon, aus dem Garten oder vom Dach? Rund 75 Interessierte wollten wissen wie das geht und kamen zu einer Veranstaltung der Zukunftsinitiative Bodman-Ludwigshafen. Die Gruppe um Leiter David Schreiber zeigte sich von der großen Resonanz überwältigt.

Für die Zukunftsinitiative hatte dieser Abend eine Doppelfunktion: Informationen zum Thema Balkonkraftwerke vermitteln und gleichzeitig der Auftakt zu geplanten weiteren Veranstaltungen sowie kommenden Projekten. David Schreiber stellte daher die Gruppe, ihre Entstehung und Ziele vor, ehe Referent Sebastian Müller vom Verein Balkon.Solar Freiburg die Interessierten, unter denen auch der künftige Bürgermeister Christoph Stolz saß, in die Welt der privaten Stromerzeugungsmöglichkeiten mitnahm. Vor dem Rathaus hatte die Initiative zudem ein funktionierendes Modell einer kleinen Solaranlage aufgebaut. Dort konnten alle live sehen, wie diese Sonnenstrom sammelt, und den Experten Fragen stellen.

Der Ratssaal war voll. Nach Beginn füllten sich alle freien Plätze. | Bild: Löffler, Ramona

Gemeinde will unterstützen

Bürgermeisterstellvertreter Alessandro Ribaudo sagte in seinen Grußworten, das Thema betreffe alle, und es sei schön, dass die Zukunftsinitiative ohne einen erhobenen Zeigefinger darauf aufmerksam mache. „Es ist wichtig, dass das Thema präsenter wird“, betonte er im Hinblick auf den Klimawandel. Ribaudo freute sich ebenfalls über den großen Zulauf bei der Veranstaltung, zu der auch nach Beginn noch weitere Zuhörer kamen. Die Gemeinde wolle die Zukunftsinitiative unterstützen, indem sie zum Beispiel den Raum oder eine Plattform anbiete.

Der Ratssaal war voll und das Interesse am Thema riesig. | Bild: Löffler, Ramona

David Schreiber erläuterte, die Zukunftsinitiative wolle bewusst Angebote schaffen. Die Zukunftsinitiative bezeichnet sich als „eine lokale und an der Sache orientierte Gruppe ohne politischen und kommerziellen Hintergrund“. Sie wolle nachhaltige Angebote für ein zukunftsgerechtes Morgen. „Wir wollen Lösungen anbieten, die für den Ort passen“, sagte er. Im Lokalen könne man anfangen, die Welt zu verändern. Mit den Balkonkraftwerken, einem Begriff, der alle Arten von Solaranlagen mitumfasste, gehe es in der ersten Veranstaltung um ein Thema, das jeder einfach umsetzen könne.

Die Ziele der Zukunftsinitiative Die Zukunftsinitiative Bodman-Ludwigshafen strebt eine CO2-neutrale Gemeinde an. Sie möchte Angebote für Bürgerbeteiligungen fördern, Zukunftswissen anbieten, nachhaltige Netzwerke aufbauen, nachhaltige Verkehrskonzepte anbieten und Angebote mit finanziellen Anreizen verbinden. Dies alle soll in einer Zusammenarbeit mit den Bürgern, der Verwaltung und dem Gemeinderat geschehen. Veranstaltungen und Projekte Die Zukunftsinitiative möchte ihre Vortragsreihe ab Herbst fortsetzen. David Schreiber äußerte bei dem Infoabend direkt die Bitte an den künftigen Bürgermeister Christoph Stolz, die Gemeinde für den „Wattbewerb" anzumelden. Der Name ist ein Wortspiel und verweist auf einen Wettbewerb zum Ausbau mit Photovoltaik. Carsharing gehört zu den weiteren Ideen und Projekten, welche die Zukunftsinitiative umsetzen möchte. Dies soll gemeinsam mit dem Verein klimakompetent mobil aus Stockach geschehen. Wer möchte, könne sich mit eigenen Ideen oder der Mitarbeit in Projektgruppen einbringen, Aktivitäten verfolgen oder die Initiative unterstützen. Die Einrichtung einer Internetseite läuft. Im Treff (bisher Jugendtreff) werde die Zukunftsinitiative alle zwei Wochen sein.

Geräte rechnen sich nach ein paar Jahren

Müller schilderte den Zuhörern gesetzliche Entwicklungen und verschiedene Hintergründe. Er selbst hat bereits seit dem Jahr 2019 ein Balkonkraftwerk, inzwischen befinde sich das Gerät allerdings auf dem Flachdach. Eine kurze Umfrage von Müller im Raum ergab, dass die meisten der 75 Zuhörer in Eigentum wohnen und etwa fünf von ihnen bereits eine Solaranlage auf dem Dach haben.

Sebastian Müller vom Verein Balkon-Solar aus Freiburg kam für einen Vortrag nach Ludwigshafen. | Bild: Löffler, Ramona

Der Experte erläuterte die Technik und technischen Voraussetzungen für Photovoltaikanlagen. Kompakte Geräte für den Balkon könnten sich in fünf bis sieben Jahren amortisieren, so Müller, der allerdings auch auf verschiedene Hürden verwies. In Eigentümergemeinschaften sei es manchmal nicht einfach oder man müsse die Erlaubnis des Vermieters einholen.

Ein Steckdosentausch ist notwendig

Die Geräte bräuchten zudem bestimmte Anschlüsse und Voraussetzungen – zum Beispiel müsste im Normalfall ein Elektriker eine normale Schuko-Steckdose durch eine Wieland-Steckdose ersetzen. Dabei riet er, im Vorfeld einen Festpreis mit dem Elektriker zu vereinbaren. Walter Kleiner von der Zukunftsinitiative hakte ein, ob eine Schuko nicht ausreiche. Müller erklärte, das würde sie zwar, aber die Norm gebe eine Wieland vor.

Zur Leistung von Balkonkraftwerken sagte Müller, diese könnten Dauerverbraucher-Geräte unterstützen, aber keine Heißmacher. Damit meinte er zum Beispiel den Backofen. Auch zum Laden von E-Fahrzeugen sei es zu wenig und es brauche zusätzlichen Netzstrom. Er sprach über die optimale Ausrichtung von Geräten und dass zum Beispiel auch flach auf ein Flachdach legen sinnvoll sein könne. Außerdem stellte er die Möglichkeiten der Montage an Balkongeländern oder mit Aufstellern im Garten oder auf dem Dach vor.

Ein funktionierendes PV-Modell stand am Abend an verschiedenen Stellen vor dem Zollhaus. Die Mitglieder der Zukunftsinitiative beantworteten Fragen. | Bild: Löffler, Ramona

Sammelbestellung für vergünstigte Anlagen

Die Zukunftsinitiative plant eine Sammelbestellung von Solarmodulen für den Balkon. Interessenten konnten sich dazu an dem Abend in eine Liste eintragen, die David Schreiber an den Hersteller gibt, bei dem dann eine verbindliche Bestellung gemacht werden kann. Wer Interesse hat, könne sich noch in den kommenden zwei Wochen melden. Für die Sammelbestellung und den damit verbundenen Rabatt seien mindestens 36 Bestellungen notwendig, hieß es an dem Abend.

Die Zuhörer hatten nach dem Vortrag verschiedene Fragen. So erkundigte sich ein Teilnehmer nach der Möglichkeit, den Strom in einem Akku zu speichern. Müller riet aber ab, da die Kosten für den Akku zu hoch seien und sich dies nicht rechne. Auf eine Rückfrage zum Aufstellwinkel sagte Müller, eine senkrechte Anbringung am Balkon sei sogar besser als eine Winkelaufstellung, da so weniger Windangriffsfläche entstehe. Müller wies schließlich noch darauf hin, dass ein Balkonkraftwerk nicht zur Notstromversorgung geeignet sei, da die Verwertung der Energie nicht ohne andere Geräte möglich sei.