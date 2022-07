Stockach vor 5 Stunden

Energie oder Essen oder doch beides? Was zukünftig auf unseren Feldern produziert werden soll

Wachsen statt Weizen und Co. bald nur noch Solaranlagen auf auf landwirtschaftlichen Flächen oder gibt es andere Lösungen für die Flächenkonkurrenz? So könnte die Zukunft der Energieversorgung in der Region aussehen.