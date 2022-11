Die Tiefbauarbeiten an, in und neben der Hauptstraße (B 34) in Ludwigshafen laufen auf Hochtouren. Momentan ist eine Baugrube bei der Fußgängerampel offen. Dort wird unter anderem ein neues Rohr für einen Mischwasser samt Hausanschlüssen verlegt.

Im Hintergrund von links: Oliver Vierkant (Telekom), Dominik Dirnbach (Ingenieurbüro Reckmann), Dominik Stocker (Baufirma Storz) und Jannik Braun (Baufirma Storz). | Bild: Löffler, Ramona

Viele Leitungen auf engem Raum

Die Konstellation der Gas-, Wasser- und Telefonleitungen an dieser Stelle macht es der Baufirma Storz aber nicht einfach, wie sich beim Ortstermin am Dienstagnachmittag zeigte. Beim Freilegen mussten die Mitarbeiter vorsichtig sein und es war Handarbeit erforderlich, so Polier Dominik Stocker.

In der Baugrube stehen Dominik Stocker (Baufirma Storz) und Dominik Dirnbach (Ingenieurbüro Reckmann). Rechts mit dem Rücken zur Kamera steht Jannik Braun (Baufirma Storz). | Bild: Löffler, Ramona

In dem kiesigen Boden seien nicht alle Leitungen eingesandet gewesen, wie es eigentlich notwendig gewesen wäre, ergänzt Jannik Braun von der Firma Storz. Die alten Pläne von dieser Stelle seien zudem nicht ganz genau gewesen.

Die Neuverlegung der Wasserleitung an dieser Stelle ist aufgrund von Mindestabständen eine Herausforderung. Doch Baufirma, Ingenieurbüro, Bodenseewasserversorgung und Bauamt fanden im Gespräch eine Lösung.

In dem dicken schwarzen Rohr in der Mitte befindet sich eine alte Papierleitung der Telekom aus den 70ern, die immer noch in Betrieb ist, an der aber Arbeiten notwendig sind. | Bild: Löffler, Ramona

Für eine weitere Stelle an der Straße, an der ebenfalls noch Arbeiten im Untergrund anstehen, warte die Baufirma noch auf Kunststoffformteile, bei denen es Lieferverzögerungen gebe, so Stocker.