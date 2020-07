Anders als die Nachbargemeinde Sipplingen werden am kommenden Wochenende die Uferbereiche in Bodman und Ludwigshafen immer zugänglich bleiben. Die Verwaltung hat sich vorerst gegen eine Sperrung entschieden. Dies erklärte Bürgermeister Matthias Weckbach in der Ratssitzung am Dienstag auf Rückfragen.

Was gegen Sperrungen spricht

Weckbach sagte, dass die langen Ufer in beiden Ortsteilen nicht so einfach absperrbar seien wie in Sipplingen, wo viel durch die Bahnlinie abgetrennt sei. Hier wäre zudem die Gastronomie von Sperrungen betroffen, sagte er. Es wäre ein großer Aufwand, die Absperrungen an Wochenenden wie in Sipplingen von 10 bis 17 Uhr zu errichten und wieder zu entfernen oder mit den Besuchern zu reden. „Das bräuchte sehr viel Personal.“ Außerdem würde sich der Besucherstrom dann ins Naturschutzgebiet oder auf den Uferweg in Richtung der Marienschlucht verlagern.

Bitte um Unterstützung der Polizei

„Wir haben die Polizei um Unterstützung gebeten“, sagte Weckbach weiter. Die Bereitschaftspolizei solle nach Möglichkeit neben dem Gemeindevollzugsdienst am Wochenende kontrollieren, ob alle Regeln am Ufer eingehalten werden. Allerdings sei noch nicht klar, ob dies klappe und wie groß die Unterstützung ausfällt.

Sipplingen Gemeinde zieht die Notbremse: Badestellen in Sipplingen am Wochenende wieder zeitweise gesperrt Das könnte Sie auch interessieren

Obwohl am ersten Ferienwochenende nichts gesperrt werde, ist noch offen, wie es dann weitergeht. Nach dem Wochenende will die Verwaltung bewerten, wie es gelaufen ist, und dann entscheiden, wie es in den folgenden Wochen sein wird. „Wir wollen niederschwellig beginnen“, fasste der Bürgermeister zusammen.

Neue Allgemeinverordnung geplant

In diesem Zusammenhang sagte Weckbach auch, dass die vor Jahren vom Rat erstellte Polizeiverordnung der Gemeinde nicht praktikabel sei und geprüft werde, ob dies mit einer Allgemeinverordnung zu ändern sei. Die Polizeiverordnung untersagt momentan zwar das Lagern in den Uferanlagen beider Ortsteile, aber die Definition, was Lagern sei, mache noch Probleme. Ratsmitglieder hatten dies bereits in früheren Sitzungen angesprochen.