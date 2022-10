Ein eher seltener Besucher war im Naturschutzgebiet Hangen zwischen Bodman und Ludwigshafen zu Gast: Ein Trauerschwan, also ein Schwan, der ein schwarzes Gefieder und einen roten Schnabel hat. Die weißen Höckerschwäne schwimmen in Massen am See-Ende, doch einen schwarzen Schwan sieht man nicht so oft.

Laut der Internetseite des Nabu kommen Trauerschwäne ursprünglich aus Australien: „Bei uns haben sich ausgesetzte Tiere und Gefangenschaftsflüchtlinge mittlerweile zu einer selbst erhaltenden kleinen Population entwickelt.“ Die meisten befänden sich im Raum Nordrhein-Westfalen, doch auch am Bodensee gibt es Trauerschwäne, wie dieses Foto beweist.

Der schwarze Schwan brüte auch im Winter und bevorzuge seichtes Wasser mit wenig Strömung, heißt es auf www.nabu.de. Paare würden ein Leben lang zusammenbleiben. Die Küken sehen anfangs genauso aus wie die von weißen Schwänen – grau und flauschig.