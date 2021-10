Freunde von Kunsthandwerk und Schönem kommen im Zollhaus in Ludwigshafen wieder voll auf ihre Kosten. Denn die Galerie Augenweide findet zum 15. Mal statt. Wieder unter strengen Corona-Auflagen. Von Mittwoch, 27. Oktober, bis einschließlich Sonntag, 7. November, jeweils von 10 bis 18 Uhr öffnet das Zollhaus seine Pforten zum Gucken, Staunen, Schlendern, Riechen, Schmecken und natürlich – zum Kaufen.

Ganz in Ruhe können die Besucher ihre Waren in einem Korb sammeln und dann alles am Ausgang bezahlen. Wie gehabt werden die Austeller auf drei Etagen des Zollhauses ihre Waren ausstellen. Dieses ist durch einen Fahrstuhl barrierefrei.

34 Aussteller auf mehreren Etagen

Insgesamt werden in diesem Jahr 34 Aussteller ihre Waren präsentieren und zum Verkauf anbieten. Es gibt wieder einmal Textilien, Hüte, Leckeres (wie Aufstriche oder Gewürze), Duftendes (wie Seifen oder Badezusätze), Praktisches (wie Kerzen) oder einfach nur Schönes (wie Schmuck oder Skulpturen). Viele Aussteller sind bereits alte Bekannte der Organisatoren Veronika Jäger und Jürgen Mayer und stammen zumeist aus der Region, aber auch aus Norddeutschland.

Damit die Geräumigkeit erhalten und Abstände eingehalten werden können, gibt es nicht so viele Stände wie früher. Darum sind auch in diesem Jahr lediglich sechs neue Aussteller hinzugekommen – Birgit Graffelder (Strandgut) aus Konstanz mit Schwemmholzarbeiten oder Uwe Lange aus Villingen-Schwenningen mit Holzskulpturen beispielsweise. Gastronomisch verwöhnt die Zollhaus-Gastronomie mit wechselnden Angeboten die Gäste im Eingangsbereich des Zollhauses.

Besucher sollen sich im Zollhaus sicher fühlen

Zum Sicherheitskonzept sagt Jürgen Mayer: „Wir versuchen auch dieses Jahr alles, damit unsere Besucher sich wohl und sicher fühlen“. So wird der Zutritt nur nach der 3G-Regel (geimpft, genesen oder getestet) erfolgen und in allen Veranstaltungsräumen herrscht Maskenpflicht. Ansonsten gibt es die üblichen Hygienemaßnahmen wie Händedesinfektion und Abstandsgebot.