Nur zwei Wochen nach der Eröffnung ist alles wieder dicht: Die langanhaltenden Regenfälle haben den sanierten Wanderweg vom Schiffsanleger am Fuß der gesperrten Marienschlucht über den Burghof nach Wallhausen und die Hänge so stark aufgeweicht, dass Lebensgefahr herrscht. Der Weg ist daher wieder gesperrt.

Auch die Schifffahrt macht wieder Pause. Der Steg werde ab Mittwoch, 14. Juli, vorübergehend nicht mehr angefahren, teilte Matthias Weckbach, Bürgermeister von Bodman-Ludwigshafen am Dienstag mit.

So sieht der Anlegesteg am Fuß der Marienschlucht aus. Der vordere Teil ist heb- oder senkbar. | Bild: Löffler, Ramona

Die Humusschichten im Boden seien durch das viele Wasser instabil – es drohe die Gefahr von Hangrutschen und umstürzenden Bäumen, erklärt er: „Aufgrund der Tatsache, dass die Bäume nicht in den Felsen wurzeln können wird die Humusauflage immer instabiler. Hinzukommt, dass Regen durch aufgeschlagene Wurzelteller von umgestürzten Bäumen direkt in den Bereich zwischen Fels und Humusauflage gelangen und einen Interflow verursachen kann.“ In so einem Fall komme es zu einem Hangrutsch.

Es würden entsprechende Hinweisschilder zur Sperrung aufgestellt. Die Dauer der Sperrung lasse sich noch nicht abschätzen“, so Weckbach. „Neben der Wassersättigung des Bodens spielt auch die Wasserversickerung durch den Molassefelsen eine Rolle, weshalb selbst nach abnehmender Bodenfeuchte mindestens ein Zeitraum von 24 Stunden für die Wasserversickerung eingeräumt werden muss.“