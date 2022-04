Eine Gruppe Ehrenamtlicher hatte die gesperrte Schlucht in mühevoller Arbeit über Wochen und Monate hinweg wieder begehbar gemacht. Die Eröffnung war auf Sonntag, 1. Mai geplant, doch dann kam im Lauf der Woche der Einspruch eines Einwohners bei der Gemeindeverwaltung an. Sandra Domogalla, die Leiterin des Amts für Tourismus, Kultur und Marketing von Bodman-Ludwigshafen, sagte aber am Freitag auf SÜDKURIER-Nachfrage, der Gießbachtobel werde wie geplant zum 1. Mai offen sein. Die Verwaltung habe den Einspruch, der die Sicherheit bemängelt habe, geprüft und abgelehnt. Bürgermeister Matthias Weckbach habe dem Einwohner dies schriftlich mitgeteilt, so Domogalla.

Sie betont die Arbeit und den Fachverstand, die in die Begehbarmachung des Tobels geflossen seien. Die Ehrenamtlichen würden auch das Tor betreuen. Dieses Tor werde geschlossen, falls es in der Schlucht je nach Wetter gefährlich sein könnte. Die ehrenamtlichen Tätigkeiten seien wichtig, betont Sandra Domogalla.