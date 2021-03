Bezahlbarer Wohnraum ist eigentlich ein Thema, das der Gemeinderat von Bodman-Ludwigshafen stark verfolgt. Dennoch gingen die Meinungen im Hinblick auf einen Mietspiegel auseinander. Wie in allen Gemeinderäten im Raum Stockach tauchte dieses Thema auch hier auf, da ein bezuschusstes Kooperationsprojekt mit der Stadt Radolfzell möglich wäre, wo noch in diesem Jahr ein neuer Mietspiegel erstellt wird.

„Ein Mietspiegel wäre für uns ganz sinnvoll“, sagte Bürgermeister Matthias Weckbach in der jüngsten Ratssitzung direkt zur Einleitung. Es sei wichtig, im Hinblick auf die Zweckentfremdungssatzung der Gemeinde Hinweise auf hohe Mietpreise zu haben, da diese momentan nicht richtig bezifferbar seien. Auch Hauptamtsleiter Stefan Burger betonte, dass ein Mietspiegel eine neutrale Grundlage biete. Weckbach ergänzte, ein Mietspiegel diene für Mieter sowie Vermieter für die Klarheit.

Meinungen gehen auseinander

Kurt Schmidt (SPD) pflichtete sofort bei: „Auf jeden Fall machen“, sagte er. Michael Koch (CDU) schloss sich an. Er sah die Kosten als überschaubar an. Alessandro Ribaudo (CDU) mahnte jedoch zur Vorsicht und wies auf negative Effekte hin, wenn zum Beispiel jemand eigentlich zu günstig an Angehörige vermiete und Kosten später bei der Steuererklärung nicht mehr richtig anerkannt würden.

Bei der Entscheidung stimmte die Mehrheit zwar zu, doch sechs Ratsmitglieder enthielten sich.