Ein 34-Jähriger kam laut einer Mitteilung der Polizei mit seinem Auto in einer Linkskurve nach rechts von der Straße ab. Der Wagen überschlug sich. Der Fahrer wurde von Ersthelfern aus seinem Fahrzeug gezogen und nach der Erstbehandlung durch den Notarzt in ein Krankenhaus gebracht. „Erste Hinweise deuteten darauf hin, dass der Fahrer aufgrund alkoholischer Beeinflussung von der Fahrbahn abkam“, so die Polizei weiter.

Auf der Bergstraße hat sich am Freitagabend ein Auto überschlagen. | Bild: Feuerwehr Bodman-Ludwigshafen

Am Auto entstand ein Schaden in Höhe von etwa 8000 Euro, an einer Schutzplanke entstand ebenfalls ein Schaden in noch nicht bekannter Höhe.

Die Freiwillige Feuerwehr aus Ludwigshafen war mit 20 Einsatzkräften und drei Fahrzeugen im Einsatz. Die Feuerwehr schreibt in ihrem Einsatzbericht: „Wir übernahmen die Betreuung der Person bis zum Eintreffen des Rettungsdienstes und stellten den Brandschutz sicher.“ Außerdem sicherten die Einsatzkräfte die Straße und reinigten die Fahrbahn.