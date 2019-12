Die Scheune Kaiser an der Friedhofstraße wird abgerissen, doch Standort und Kosten für einen vorübergehenden Ersatz samt Unterstellmöglichkeiten für den Bauhof kamen im Gremium nicht gut an.

So kritisierte Christian Pichler (CDU) zum Beispiel, dass das anvisierte Gemeinde-Grundstück im Gewerbegebiet Ried für einen dortigen Betrieb die einzige Erweiterungsmöglichkeit in den nächsten Jahren wäre. „Es wird in Bodman sicher auch andere Flächen geben. Es wäre eh eine Übergangslösung“, warf er ein und schlug vor, andere Möglichkeiten zu prüfen. Auch Michael Koch (CDU) sagte: „Ich tue mich schwer damit, etwas zu bauen, das wieder weg soll.“

Die Kosten in Höhe von rund 142 000 Euro stießen ebenfalls auf Widerstand. Von mehreren Seiten kam eine Leichtbauhalle als alternative Idee auf, um den Betrag zu senken.

Schließlich signalisierte Koch dem Bürgermeister, dass Gespräche mit der DLRG für dortige Unterstellmöglichkeiten möglich seien.

Die offizielle Ratsentscheidung war, dass ein alternativer Platz sowie der Leichtbau für eine Kostenersparnis geprüft werden sollen. Es bleibt beim Abriss der Scheune Kaiser.