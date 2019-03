Besonderer Besuch kommt am Sonntag, 24. März, nach Bodman: Das historische Motorschiff Oesterreich legt an. Es wurde in Fußach restauriert und nimmt in Bodman die beiden Beiboote an, die in den vergangenen Monaten in der Werft von Wilhelm Wagner entstanden sind. Das Schiff legt um 11.30 Uhr in Bodman an. Von 13 bis 15 Uhr ist es für Interessierte zur Besichtigung geöffnet. Es spielt die Brass Band Ludwigshafen.

Das Motorschiff Oesterreich liegt momentan in einer Werft in Fußach (Österreich) und wird restauriert und in seinen Urzustand zurückversetzt. Bild: Freundeskreis MS Oesterreich | Bild: Freundeskreis MS Oesterreich

Pünktlich vor diesem Anlass kam das Thema Zuschuss nochmal im Gemeinderat auf. Dieser hatte in einer früheren Sitzung einen Beitrag für die Instandsetzung des Schiffs von 1928 abgelehnt. Nun ging es in der jüngsten Sitzung um eine finanzielle Beteiligung an den Beibooten, deren Bau Karl Sailer aus Bodman-Ludwigshafen initiiert hatte. Sailer hatte Sponsoren für den Bau der Rettungsboote, doch nachdem der Gemeinderat einen Zuschuss abgelehnt hatte, ist ein Teil abgesprungen. So fasste Robert Hermann (CDU) es in der Sitzung zusammen.

"Es wäre schade, wenn wir Herrn Sailer im Regen stehen lassen", sagte er und beantragte 10 000 Euro für die Beiboote zu geben. Mindestens sollten es aber 5000 Euro sein. Alessandro Ribaudo (CDU) sprach sich dafür aus, maximal den Betrag zu übernehmen, auf dem Sailer sitzenbleiben würde. Dietmar Specht (CDU) schlug 7500 Euro vor. Die 10 000 Euro scheiterten knapp in der Abstimmung. Das Gremium entschied schließlich für soviel wie nötig mit einer Höchstgrenze von 7500 Euro.

Die Sitzungsvorlage enthielt noch die Idee, die Boote Bodman und Ludwigshafen zu taufen. Doch es ist momentan nicht klar, ob sie diese Namen bekommen oder nicht.