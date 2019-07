Der 42-jährige Ostschweizer Dario Aemisegger hat einen etwas außergewöhnlichen Rekord geschafft. Erstmals hat er den Bodensee nonstop von Bodman bis Bregenz in etwas mehr als zehn Stunden auf seinem Stand-Up-Paddle-Board (SUP) durchquert.

Vor genau einem Jahr legte er die Strecke von Rorschach nach Friedrichshafen zurück und verband mit dieser Tour über 21,3 Kilometer die Schweiz und Deutschland. Jetzt wollte er über rund 65 Kilometer zwischen Deutschland und Österreich eine Brücke schlagen. Um kurz vor 16 Uhr meldete Aemisegger via Facebook: "Yes geschafft"

Via eines GPS-Trackers konnte der Standort von Dario Aemisegger online mitverfolgt werden:

https://map.ktrac.ch/map/strandfestwochen/front/public.php

Start mit Motorschaden

Vier Freunde begleiteten ihn auf einem Segelboot. Drei von ihnen waren auch bei der ersten Seequerung im Begleitboot dabei. Mit ihnen kam er am Montagabend in Bodman an.

Die Schweizer Daniel Gmünder, Brigitte und Raphael Rutz, Stand-Up-Paddler Dario Aemisegger und Markus Richter (von links) sind Montagabend in Bodman angekommen. Die Mannschaft des Begleitboots zeigt sich beeindruckt, dass Aemisegger die Längsquerung des Bodensees wagt.

Er hat das Ziel schon vor Augen

Der zweifache Familienvater, der Lehrer und außerdem Festivalleiter der Strandfestwochen Rorschach ist, hatte mit einer Paddelzeit von zwölf bis 14 Stunden gerechnet und die Ankunft in Bregenz zwischen 17.30 und 18.30 Uhr geplant. Er war allerdings schneller unterwegs - das zeichnete sich schon am Mittag ab:

Begleitboot fährt zum Schutz mit

Als im Herbst der Nebel zunahm, hatte er die Idee zu dem Rekordversuch. Er habe auch im Winter trainiert, was mit der entsprechenden Ausrüstung kein Problem sei. Für die lange Distanz hatte er neben Board und Paddel eine wasserdichte Tasche für Speisen und Getränke und eine Rettungsweste dabei.

„Ich muss mich auch regelmäßig abkühlen und die richtige Dosis trinken, um nicht zu überhitzen“, erzählte er im Vorfeld.

Mit einer Durchschnittsgeschwindigkeit von rund sechs Kilometern pro Stunde will Aemisegger den Bodensee von Bodman bis nach Bregenz durchqueren. | Bild: Markus Richter

Regeln für Rekordversuch selbst aufgestellt

Die Regeln für den Rekordversuch hatte er selbst aufgestellt: Er musste ganze Zeit auf dem Board bleiben, durfte sich aber im Wasser erfrischen, im Sitzen essen und trinken sowie bei Bedarf auch kniend paddeln.

Es geht ihm um die sportliche Herausforderung

Und was hat er davon? „Letztes Jahr war es ein schöner Moment, in Friedrichshafen anzukommen, das Gefühl, von einem Land zum anderen nur mit Muskelkraft gepaddelt zu sein. Die neue Distanz ist die längste, die man hier machen kann. Die Vorstellung, es heute geschafft zu haben, ist sehr schön. Mir geht es um die sportliche Challenge, aber auch darum zu vermitteln, welche Freude wir hier am See haben.“

Vom Stand-Up-Paddle genießt Aemisegger die ganz andere Perspektive

Er liebt seinen Sport und stellt klar: „Es spielt keine Rolle, wie man ihn betreibt. Man macht es so, wie es einem Spaß macht, langsam oder schnell. Es gibt kein richtig oder falsch. Man geht raus, es dauert nicht lange und man hat Ruhe und Frieden. Ich genieße die Nähe zum Wasser und die andere Perspektive. Man sieht die eigene Gegend in einem anderen Blickwinkel. Das gibt mir innere Ruhe.“ Dieses Gefühl wollte er bei seiner Längsquerung intensiv genießen.