Serie: Leckere Gerichte zum Nachkochen Derzeit sind Restaurants, Bars und Cafés wegen der Corona-Pandemie geschlossen – zum zweiten Mal innerhalb eines Jahres und nun schon seit vier Monaten. Das ist gleichbedeutend mit doppeltem Verlust: finanziell aufseiten der Gastronomen und ein Verlust an Lebensqualität aufseiten der Gäste. Der SÜDKURIER hat einige Wirte in deren Küche besucht und ihnen bei der Zubereitung einer Spezialität ihres Hauses über die Schulter geschaut. Die Gerichte sind gut nachzukochen, Rezepte und Bilder helfen Ihnen dabei. Viel Spaß, viel Erfolg beim Nachmachen – und vor allem guten Appetit!

Es ist einer der Lieblingsorte für viele Allensbacher und Gäste: der Seegarten mit dem dortigen Restaurant. Denn näher am Ufer des Gnadensees kann man kaum sitzen und den Ausblick genießen. Und einen guten Ruf hat auch die Küche des Hauses.

Essen mitnehmen oder liefern lassen

„Es hat sich gut entwickelt“, so der Pächter Rainer Brandt, der selbst einer der Köche ist. Nach der Winterpause, die ja ohnehin vom Lockdown überlagert wurde, hat er vor ein paar Tagen wieder den Betrieb aufgenommen und bietet Essen zum Mitnehmen oder als Lieferservice.

Das werde schon auf Anhieb vor allem in der Mittagszeit gut angenommen, so Brandt, der früher in guten Häusern in Nürnberg, dem bayerischen Wald und am Starnberger See tätig war. Er hat das Restaurant 2015 übernommen. Und für ihn war es ein zurück zu den Wurzeln. Denn sein Vater hatte bereits von 1988 bis 1992 den alten Seegarten-Kiosk gepachtet und Rainer Brandt eine zeitlang mitgearbeitet.

Viele eigene Kreationen

Das Meiste sei hausgemacht, so zum Beispiel Salat- und Fleischsoßen. Und viele Rezepte seien eigene Kreationen, erklärt Brandt, der einst Hotellerie und Gastronomie an der Berufsakademie in Ravensburg als Betriebswirt abgeschlossen hat. Bei den Zutaten lege er großen Wert auf Frische und Regionalität. So werde zum Beispiel das Gemüse jeden Tag von der Reichenau geliefert.

Konstanz Veysel Arslan aus Allensbach ist seit einem Jahr zu 100 Prozent in Kurzarbeit. Die vierköpfige Familie nimmt die Situation an und betrachtet sie auch als Chance Das könnte Sie auch interessieren

Insgesamt sei die Küche stark regional geprägt und im guten Sinne bodenständig. So finden sich auf der Karte etwa Leberle, Zander auf Gemüse, Fischknusperle, Zwiebelrostbraten oder Wurstsalat. Und: „Es gibt so Gerichte, die man von früher kennt, die nicht mehr so häufig angeboten werden – wie Russisch Ei.“

Von deftig bis mediterran

Daneben bietet die Küche aber auch einfache Klassiker wie Schnitzel oder Currywurst. Zudem gebe es mehrmals im Jahr wechselnd eine saisonale Karte: im Frühjahr mit Spargel, im Sommer Salate und im Herbst eher Deftiges.

„Es gibt aber auch internationale Einflüsse“, erklärt der erfahrene Koch. Speziell für jüngere Gäste habe er etwa den Allens-Burger kreiert – mit einer ordentlich großen Scheibe Rinderhack, Bacon, Cheddar-Käse, Salat, Tomate, Zwiebel und hausgemachtem Relish. Mediterran dagegen ist seine Pasta Aglio e Olio.

Würzige Quiche in Variationen

Französisches Flair dagegen bietet die hausgemachte Quiche. Im Sommer gebe es eine Variante mit Brokkoli und Räucherlachs, das ganze Jahr über die Quiche mit Spinat und Ziegenkäse, die wir auf dieser Seite vorstellen.

Rezept: Quiche mit Spinat und Ziegenkäse Zutaten für eine Kuchenform Für den Teig



150 Gramm Mehl

50 Gramm Butter

etwa 80 ml Mineralwasser

etwas Salz



Für den Belag



1 Zwiebel

400 Gramm Blattspinat (frisch oder tiefgefroren)

2 Eier

250 ml Schlagsahne

150 Gramm würziger, geriebener Käse

250 Gramm Ziegenkäse

Salz, Pfeffer, Muskatnuss

Bei der Rezeptur habe er lang herumprobiert, bis er ein kleines Geheimnis gefunden habe, verrät er: Nicht nur oben drauf gebe er würzigen, geriebenen Käse, sondern bereits in die Spinat-Eier-Masse hinein, die dadurch würziger werde. Und wer keinen Ziegenkäse mag, könne auch Feta nehmen.

1. Zunächst werden Mehl, Butter und Mineralwasser zu einem glatten Teig verknetet. In Folie wickeln und 30 Minuten im Kühlschrank kalt stellen. | Bild: Zoch, Thomas

2. Die klein geschnittene Zwiebel wird in etwas Butter glasig gedünstet, dann den Spinat kurz mit anbraten, mit Salz und Pfeffer würzen. | Bild: Zoch, Thomas

3. Die Eier und die Schlagsahne werden in einer Schüssel verrührt und nach Geschmack, aber eher wenig mit Salz, Pfeffer und Muskatnuss gewürzt. | Bild: Zoch, Thomas

4. Nun wird die Spinat-Zwiebel-Mischung mit der aus Eier und Sahne vermengt. Und wichtig: Bereits in diese Masse kommt dann geriebener Käse | Bild: Zoch, Thomas

5. Nun wird der Teig ausgerollt und in eine Quiche- oder normale Kuchenform gelegt. Wichtig ist es, den Rand gut hoch zu drücken. | Bild: Zoch, Thomas

6. Nun wird die Eier-Sahne-Spinat-Mischung auf den Teig in der Kuchenform gegeben. Dann die Masse gleichmäßig verteilen und mit etwas geriebenem Käse bestreuen | Bild: Zoch, Thomas