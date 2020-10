Die Bürger in Allensbach und den Ortsteilen sowie auch Gäste müssen im kommenden Jahr für die Dienste der Gemeinde einiges mehr bezahlen: Ab 2021 wird vieles teurer, das hat der Gemeinderat nun weit gehend einstimmig beschlossen.

Insgesamt soll das laut Rechnungsamtsleiterin Silvia Schlegel Mehreinnahmen von rund 205 000 Euro bringen. Bürgermeister Stefan Friedrich erklärte: „Wir tun das nicht, weil wir die Bürger bestrafen wollen, sondern weil wir einen nachhaltigen Haushalt aufstellen müssen. Unsere Rücklagen nehmen rapide ab.“

Einnahmen auch vor Corona zu gering

Es stehen aber große Investitionen an wie etwa das neue Kinderhaus. Und zugleich gebe es im Ergebnishaushalt 2020, in dem das laufende Geschäft der Verwaltung abgebildet ist, ein Defizit von rund 500 000 Euro. Ziel müsse hier künftig mindestens eine schwarze Null sein. Deshalb sei man sich schon Anfang des Jahres im Klaren gewesen, dass die Gemeinde die Einnahmenseite verbessern müsse – unabhängig von der Corona-Krise, die nun noch hinzukommt.

Die Finanzlage der Gemeinde Allensbach Durch die Corona-Krise gab es gegenüber der Planung für das laufende Jahr zwar einige Abweichungen bei Einnahmen und Ausgaben im Ergebnishaushalt, so Rechnungsamtsleiterin Silvia Schlegel. Unterm Strich rechne sie aber damit, dass es bei einem Defizit von rund 500 000 Euro bleibe.



Bei der wichtigsten Einnahme, dem Anteil an der Einkommenssteuer, erwarte sie aktuell nur 4,6 statt 5,13 Millionen Euro. Mit Steigerungen rechne sie dagegen bei der Umsatz- und Gewerbesteuer. Weniger Einnahmen gebe es zudem unter anderem bei Kurtaxe und Kindergartenbeiträgen. Insgesamt ergebe sich bei den Einnahmen ein Minus von rund 540 000 Euro. Es habe aber auch weniger Ausgaben gegeben – vor allem für Personal, Unterhaltungsmaßnahmen sowie Veranstaltungen, gesamt 533 000 Euro weniger.



Der Überschuss, der im Ergebnishaushalt für Investitionen erwirtschaftet wird, dürfte bei rund 750 000 Euro liegen. Das Investitionsvolumen dagegen dürfte von 5,7 auf 4,6 Millionen sinken. Die finanziellen Rücklagen werden voraussichtlich von gut sieben auf 3,2 Millionen Euro zum Jahresbeginn 2021 schrumpfen. Mit einer Verschärfung der Haushaltslage durch Corona sei in den Jahren 2021 und 2022 zu rechnen. (toz)

Zumal die Gemeinde verglichen mit anderen Kommunen im Landkreis bei vielen Entgelten im unteren Feld liege. „In vielen Bereichen haben wir jahrelang nicht erhöht“, betonte Friedrich, der zu den aktuellen Erhöhungen meinte: „Wir halten es für absolut zumutbar.“ In der Summe dürfte die Belastung aber für viele Haushalte deutlich steigen.

Ludwig Egenhofer (CDU) nannte als einen Grund für die Erhöhungen, dass der Überschuss, der im Ergebnishaushalt für Investitionen erwirtschaftet wird, stetig kleiner werde. Er betonte aber auch: „Ein Augenmerk muss auch auf der Ausgabenseite liegen.“ Diese will die Verwaltung im Rahmen der Haushaltsplanung 2021 unter die Lupe nehmen, so der Bürgermeister.

meinte: „Der Gesamtertrag ist relativ gering.“ Bei Betreuungsgebühren und anderen Bereichen werde die wirtschaftliche Situation der Bürger nicht genug berücksichtigt. Viele Leute seien in Kurzarbeit. Die Erhöhung der Grundsteuer werde sich bei den Mieten auswirken. Auch die deutliche Erhöhung der Wochenmarkt gebühr fand sie zu hoch. Stattdessen könnte man Parkgebühren und Bootsliegeplätze noch teurer machen. Und sie verstehe nicht, dass die Gewerbesteuer nicht erhöht werde. „Das ist eine reine Ertragssteuer.“ Betriebe, denen es schlecht geht, würden daher wenig zahlen. „Das ist mit zweierlei Maß gerechnet“, meinte sie. Patrick Konopka (FDP) äußerte sich ähnlich. Er frage sich, ob die wirtschaftliche Situation der Bürger wirklich berücksichtigt sei. „Es ist der falsche Zeitpunkt.“ Er plädierte gegen eine Erhöhung von Betreuungsgebühren und Grundsteuer, die beim Wochenmarkt und der Radabstellanlage fand er zu hoch. Und zudem monierte er die Vorgehensweise. „Wir sollten erst überlegen, wo wir einsparen, um den Bürgern zu zeigen, wir haben unsere Hausaufgaben gemacht.“

Die Gemeinde Allensbach verdoppelt die Parkgebühren ab 2021. Wie hier beim Bahnhof kostet eine Stunde dann einen Euro statt 50 Cent. | Bild: Thomas Zoch

Was alles teurer wird