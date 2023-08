Der Vorfall ereignete sich am Mittwoch, 2. August, am Bodenseeufer auf Höhe Kargegg. Dort, so heißt es in einer Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Konstanz, war ein 22-jähriger Mann gegen 18 Uhr unbehelligt am Ufer des Bodensees joggen.

Lange dauert es allerdings nicht, bis seine Laufrunde jäh unterbrochen wird. Denn als der Mann den Waldfriedhof erreichte, verfolgten ihn plötzlich zwei aggressive Wolfshunde. Die Tiere hätten ihn gar umzingelt, heißt es weiter.

Kurz darauf seien zwar die vermeintlichen Halter – ein Mann und eine Frau im Alter von etwa 30 Jahren – am Ort des Geschehens eingetroffen. Helfen konnten sie dem Jogger allerdings nicht, denn die aufgebrachten Tiere reagierten nicht auf ihre Rufe. Schließlich packte der unbekannte Mann die Hunde einfach, woraufhin er wortlos mit der Frau davonlief.

Der Jogger ist nochmal mit dem Schrecken davongekommen. Dennoch bittet die Polizei nun um Hinweise zu dem Vorfall. Bei den Hunden handele es sich um einen schwarzen und einen weißen ausgewachsenen Wolfshund. Menschen, die den Vorfall beobachtet haben – oder sonst Hinweise auf die Hundehalter geben können, werden gebeten – sich unter der Telefonnummer 07731 888194 zu melden.