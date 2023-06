Konstanz vor 21 Minuten

Ärger um Badeplätze – Hundebesitzer berichten von Streit und Drohungen am Bodensee

„Nehmen sie den Drecksköter da raus!“ So wird Brigitte Mairhofer immer wieder von Badenden angefeindet, wenn sie ihre Hunde bei Hitze am Seerhein ins Wasser lässt. So kann es nicht weitergehen, findet die Konstanzerin.