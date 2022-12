Trotz Lockdowns hatten die Bade- und Campingplätze in Allensbach und Hegne auch in den Corona-Jahren sehr viele Gäste zu verzeichnen – und genau für die wird es ab 2023 teuer. Zumindest wenn sie älter als 15 Jahre sind. Das hat der Gemeinderat beschlossen.

Das sind die Preise Der Preis pro Person und Tag erhöht sich in Allensbach und Hegne von bisher 8 Euro auf 9 beziehungsweise 9,50 Euro. Unter 16-Jährige zahlen weiterhin 4 Euro, für Kinder unter sechs Jahren wird keine Gebühr erhoben. Der Familienhund schlägt mit weiteren 4 Euro zu Buche. Die Stellplatzgebühr für Wohnwagen über fünf Meter Gesamtlänge steigt von 10 auf 12 Euro am Tag, die für Wohnmobile von 12 auf 14 Euro. Für kleine Zelte bis zwei Personen sind nun 7 statt 6 und für normale Zelte 10 statt 9 Euro zu berappen. Vorn in erster Front zu stehen, kostet extra, nämlich künftig 5 statt 4 Euro. Für Dauercamper erhöht sich die Jahresgebühr für den Stellplatz unabhängig von dessen Größe um 250 Euro – hier werden auch die Gebühren für Kinder (von 30 auf 50 Euro) und Hunde (von 50 auf 100 Euro) teurer.

In den vergangenen fünf Jahren habe es im Schnitt rund 81.000 Übernachtungen auf den beiden Anlagen gegeben, berichtete Hauptamtsleiter Stefan Weiss den Gemeinderäten. Nach der Erhöhung für die Saison 2021 blieben die Gebühren dieses Jahr stabil. Mit den neuen Preisen für 2023 liege man im Landkreis noch immer im Mittelfeld. Und: Bei den benachbarten Plätzen seien ebenfalls Erhöhungen geplant.

(Archivbild) Holzhütten auf dem Allensbacher Campingplatz. | Bild: Felix Kästle | dpa

Doch auch Mittelfeld lohnt sich schon. Durch die Anhebung dürften die privaten Pächter der Plätze rund 13.000 Euro mehr Pacht als dieses Jahr an die Gemeinde zahlen können. Laut Wirtschaftsplan des Eigenbetriebs Bade- und Campingplätze sei so 2023 unter dem Strich mit einem Gewinn von rund 24.500 Euro zu rechnen, so der Hauptamtsleiter.

Die Gemeinde profitiere von den vielen Campern darüber hinaus durch Kurtaxe, Zweitwohnungssteuer für Dauercamper, Bettengeld und Parkgebühren. Zugleich seien die Plätze ein attraktives Freizeit- und Gastronomieangebot auch für Einheimische.

Kehrseite des Ganzen: Die Anlagen werden auch stark genutzt. Entsprechend gebe es zunehmende Unterhaltungskosten, zumal es sich bei den Gebäuden um Holzbauten handele, so Weiss.

Beim Bade- und Campingplatz in Allensbach soll die Holzbeplankung weiter erneuert werden. Außerdem plant die Gemeinde, eine zusätzliche Wasserleitung zu verlegen. | Bild: Thomas Zoch

Die Gemeinde steckt also auch einiges an Geld in die Campingplätze hinein. „Bei jährlich steigenden Aufwendungen ist eine Verbesserung der Ertragsseite unerlässlich“, heißt es dazu in der Gemeinderatsvorlage.

2023 soll auf dem Platz in Allensbach die Erneuerung der Holz-Laufstege weitergeführt werden. Zudem habe sich bei einer Feuerwehrübung gezeigt, dass es im Falle eines Brandbekämpfungseinsatzes eine bessere Wasserversorgung brauche.

Durch Veränderungen im Bereich der Dauercamper und die leicht brennbaren Holzhütten hätten sich die Umstände geändert. Deshalb müssten nun im westlichen Bereich neue Wasserleitungen verlegt und zwei weitere Hydranten installiert werden; bisher gebe es nur einen. „Die Kostenschätzung dafür beläuft sich auf rund 80.000 Euro“, sagte Weiss.

(Archivbild) Blick auf das Hauptgebäude des Campingplatzes Hegne. | Bild: Thomas Zoch | SK-Archiv

Auf dem Hegner Platz müsse eine neue Abstellanlage für Fahrräder errichtet werden. Sie sei nördlich des Mülllagerplatzes geplant. Zudem müsse der Bodenaufbau im Bereich der Dauercamper dringend erneuert werden. Dort stehe bei Starkregen immer wieder das Wasser.

Höhere Kosten als gedacht hatte es bereits in den Jahren zuvor gegeben: Unter anderem durch einen Wasserschaden am Gebäude in Hegne und in Allensbach durch die Erneuerung der defekten Solarthermieanlage.