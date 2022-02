Allensbach vor 41 Minuten

Bald werden in Allensbach wieder Wölfe leben: Sie werden die tierischen Mitbewohner der beiden Braunbären im Wildpark

Die beiden mächtigen Braunbären Andy und Conny im Wild- und Freizeitpark Allensbach teilen sich ihren Bereich bald mit zwei Wölfen, erklärt die Leiterin Martina Schleith. Die beiden Jungtiere kommen ins fast 2,5 Hektar große Freigehege der Bären, welches an das Luchs-Areal grenzt. Ende Februar oder Anfang März soll es soweit sein: Die Wölfe ziehen aus einem Wildpark in Norddeutschland in den Süden.