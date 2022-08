Einsatzkräfte mussten am Freitagabend zwei Badegäste retten, die mit einem Minischlauchboot auf den See getrieben worden waren. „Durch den Wind schafften sie es nicht mehr allein ans Ufer“, erklärt Werner Späth, stellvertretender Feuerwehrkommandant. Die DLRG brachte die beiden daraufhin zurück an Land, sie wurden vorsorglich zur Untersuchung ins Krankenhaus gebracht.

Baden-Württemberg Heftiger Sturm verursacht schwere Schäden nahe Ravensburg: Tornado-Verdacht nicht bestätigt

Ansonsten musste die Häfler Feuerwehr zu keinen größeren Unwettereinsätzen ausrücken. Während im Kreis Ravensburg ein Tornado ein Hallendach abriss und für schwere Schäden sorgte, ist im Bodenseekreis bislang nichts über größere Schäden bekannt, so die Polizei am Samstagmorgen. Das Salem Open Air mit James Blunt musst wegen des schweren Gewitters abgesagt werden. Auch beim Kulturufer in Friedrichshafen wurde das Konzert von Gisbert zu Knyphausen um 21.15 Uhr abgebrochen.