Ein 41-Jähriger überholte am Sonntag gegen 15 Uhr auf der Bundesstraße 31 mit seinem Hyundai i20 bei der Abzweigung nach Markdorf zunächst einen Lastwagen rechtsseitig auf der Abbiegespur und scherte kurz vor diesem wieder ein, sodass der Lastwagenfahrer sein Fahrzeug stark abbremsen musste, berichtet die Polizei.

Gegenverkehr muss bis zum Stillstand stoppen

In Hagnau setzte der Autofahrer dann an einer unübersichtlichen Stelle zum Überholen zweier Lastwagen an. Dabei übersah er den nahenden Gegenverkehr, sodass alle Beteiligten ihre Fahrzeuge abrupt bis zum Stillstand bremsen mussten, um einen möglicherweise folgeschweren Verkehrsunfall zu verhindern, teilt die Polizei mit.

Eine Polizeistreife, die eigens verständigt wurde, konnte den Hyundai-Fahrer schließlich stoppen. Die Beamten leiteten ein Ermittlungsverfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs gegen den 41-Jährigen ein, beschlagnahmten seinen Führerschein und untersagten ihm die Weiterfahrt, heißt es weiter.

Personen, die auf die Fahrweise des Mannes aufmerksam wurden oder ebenfalls behindert oder gar gefährdet wurden, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0 75 41/70 10 bei der Polizei zu melden.