Die hochschwangere 26-Jährige war am Montag gegen 13.45 Uhr mit ihrem Chrysler auf der L 204 von Deggenhausertal in Richtung Salem unterwegs und verlor den ersten Ermittlungen während der Fahrt das Bewusstsein, berichtet die Polizei. Die Ursache für den medizinischen Notfall ist bisher unbekannt.

Auto fährt auf Gegenfahrspur

Die junge Frau geriet mit ihrem Auto auf die Gegenfahrspur. Ein entgegenkommender 57-Jähriger wich mit seinem Volvo in den Grünstreifen aus, konnte eine Kollision jedoch nicht gänzlich verhindern, teilt die Polizei mit. Der Chrysler der 26-Jährigen streifte den Volvo am Heck, touchierte ein Verkehrsschild und kam am gegenüberliegenden Straßenrand zum Stehen.

Sowohl die Unfallverursacherin als auch die drei Insassen des Volvos wurden nicht verletzt, heißt es im Polizeibericht. Der Gesamtschaden an den beiden Fahrzeugen wird auf mehr als 10 000 Euro beziffert. Die Autos waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.