von Cornelia Putschbach

Der Kultursommer VS im Klosterhof hält für Musikfreunde bis Ende August noch zwei Hochkaräter parat. Am Freitag, 27. August, sind „Mayito Rivera & Sons of Cuba“ zu Gast. Am Samstag, 28. August, folgt die Tribute-Band „Reggatta de Blanc“ mit ihrer Hommage an die Band The Police.

Villingen-Schwenningen Dieses Jahr gibt es kein Innenhoffestival: Organisatoren sagen beliebte Veranstaltung ab Das könnte Sie auch interessieren

Für zwei Abende springt das Kulturzentrum damit als Ersatz für das Innenhof-Festival ein, das bereits zum zweiten Mal in Folge abgesagt werden musste. Ein Festival im Hof der Scheuer ist unter Pandemiebedingungen nicht machbar, mussten die Macher des Festivals feststellen. An dessen Stelle wird es im Rahmen des „Kultursommers VS“ aber zwei Open-Air-Konzerte geben, die vom Innenhof-Team organisiert und ausgerichtet werden.

Hier gibt es Tickets Einlass für die beiden Abende am 27. und 28. August ist ab 19 Uhr. Konzertbeginn jeweils um 20 Uhr. Karten gibt es online unter tickets.vibus.de zum Preis von 20 Euro für Erwachsene, ermäßigt 15 Euro.

Mario „Mayito“ Rivera gilt laut Veranstalter als einer der bedeutendsten zeitgenössischen Sänger Kubas. Über 20 Jahre lang war er die markante Stimme und das Gesicht der erfolgreichen kubanischen Band Los Van Van. Ob Rumba, Afro oder Salsa, Bolero oder Timba – wenn Mayito Rivera singt, tremoliert und koloriert, ist das grundsätzlich preisverdächtig, so die Ankündigung. Jetzt kommt der Sänger mit seinen kubanischen Rhythmen in den Schwarzwald. Für seine Stimme wurde er bereits mehrfach ausgezeichnet und gewann unter anderem zusammen mit Los Van Van den Grammy-Award. Für sein Soloalbum „Negrito Bailador“ erhielt er eine Grammy-Nominierung in der Kategorie „Best Salsa Album of the Year“.

The-Police-Tribute-Band

„Reggatta de Blanc“ als klassisches Trio, vor 26 Jahren aus der Taufe gehoben, hat sich im Laufe der letzten zweieinhalb Jahrzehnte zu Europas bester The-Police-Tribute-Band entwickelt. „Wir sind keine Coverband, sondern eine hundertprozentige Tribute-Band“, sagen die drei Musiker von sich. Den Unterschied zwischen beiden Bezeichnungen soll der Zuschauer in dieser Show erfahren, die bis ins Detail die zahlreichen Konzerte der Briten nachstellt.