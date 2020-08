von Hans-Jürgen Götz

Es gibt Dinge, von denen kann man noch seinen Enkeln erzählen und genau dazu zählt sicherlich auch der Ausbau der großen Münsterglocke, der am Montag reibungslos über die Bühne gegangen ist.

Ausgerechnet die größte der beiden Glocken im Nordturm, die 5,4 Tonnen schwere Christus-Glocke aus dem Jahre 1954 hatte in der Glockenschale einen großen Riss. Um die Bronze-Glocke für eine Reparatur ausbauen zu können, wurde in den letzten Wochen eine Öffnung im Turm geschaffen. Und am Montag war es nun so weit, mittels eines mobilen Schwerlastkrans und einer Seilbahnkonstruktion wurde die Glocke zentimeterweise aus dem Glockenstuhl auf das provisorische Gerüst, direkt am Turm gehievt. Von dort hievte der Kran die Glocke unter dem Applaus der vielen Schaulustigen zurück auf den Münsterplatz.

Video: Hans-Jürgen Götz

Dort hat man sie in 50 Zentimetern Höhe erst einmal eine Weile baumeln lassen, so konnte jeder der Zuschauer die Glocke ganz aus der Nähe sehen und sie auch berühren. Vor allem für die vielen Kinder war das ein einmaliges Spektakel, das sie staunen ließ.

Danach ging es dann auf den Sattelschlepper und gleich auf den Weg zur Reparatur in eine Spezialfirma nach Holland. Während dessen wurden die kleineren Rest-Teile, der Klöppel, das Joch und das Leuterad, ebenfalls vom Turm herunter gebracht und auf einen kleinen PKW-Anhänger verladen, um ebenfalls von Fachbetrieben in Deutschland überholt zu werden.

Hoch über den Dächern von Villingen, im Hintergrund sieht man den Turm der Benediktinerkirche, schwebt die Münsterglocke, deren Reparatur sich als aufwändiges Unterfangen herausstellt. | Bild: Jochen Hahne, Hans-Jürgen Götz

Dank moderner Messtechnik konnte man inzwischen auch feststellen, dass die kleinen Glocken im Südturm ein problematisches Frequenzspektrum erzeugen, welches im Nordturm störende Resonanzen erzeugt, die wiederum für Folgeschäden im Glockenstuhl verantwortlich sind.

Video: Hans-Jürgen Götz

In Zusammenarbeit mit Professor Plitzner vom Europäischen Kompetenzzentrum für Glocken, an der Hochschule Kempten werden nun beide Glockengeläute akustisch analysiert und neu eingestellt. Auch der Klöppel wird genau darauf abgestimmt und neu geschmiedet. Wenn die reparierte Christus-Glocke zurück ist, wird er leicht gedreht darin montiert, um die Schadstelle nicht erneut zu belasten. Dadurch ist eine präzise Anpassung an die örtlichen Gegebenheiten möglich, die solche Schäden in Zukunft von vorne herein verhindern soll.“Durch dieses Maßnahmenpaket können wir in Zukunft die Glocke beim Läuten besser schonen“, erklärt Alexander Steger, zuständiger Architekt vom Erzbischöflichen Bauamt in Freiburg.

Video: Hans-Jürgen Götz

Wenn alles nach Plan läuft, kann die Glocke Mitte September wieder in Holland abgeholt werden. Voraussichtlich wird es aber mit dem Einbau doch noch etwas länger dauern. Zuerst muss noch das stählerne Glockengerüst im unteren Bereich saniert werden. Dort wurden Korrosionsschäden sichtbar, die zuvor auch unentdeckt geblieben waren. Wie diese Reparaturarbeiten ausgeführt werden, wird diese Woche mit den Experten abgeklärt.