Um das Jugendgefühl in der Pandemie soll es gehen: Darum, was Kinder und Jugendliche am meisten vermissen, was sie umtreibt, was sie sich wünschen. Darum soll es beim „Jugendhearing“ mit dem Sozialminister Manfred Lucha gehen. Und darum dreht sich ein im Schwarzwald-Baar-Kreis ganz frisch gegründeter Arbeitskreis.

Während das Jugendhearing am Samstag, 15. Mai, über die Videoplattform Zoom stattfindet, erarbeitet der Arbeitskreis – dem die Stadt Villingen-Schwenningen, der Landkreis-Schwarzwald-Baar und die Liga der freien Wohlfahrtspflege (Liga) angehören – ein längerfristiges Konzept, „um der Jugend eine Stimme zu geben“, sagt Alfred Zahn von der Liga.

E weiß, wie sehr die Pandemie die Jüngeren belastet. „Wir hatten jetzt eineinhalb Jahre Corona und man sagt, bei traumatisierenden Ereignissen braucht man die doppelte Zeit, um sie wieder aufzuarbeiten. Wenn wir jetzt ansetzten, müssen wir das längerfristig planen.“ Das bedeute, die Kinder und Jugendlichen in den nächsten Jahren in der Aufarbeitung begleiten.

Was am meisten belastet

Dass das bitter nötig sei, zeigt die Vorbereitungsphase für das Jugendhearing mit Manfred Lucha. Um dem Minister konkrete Gedanken und Anregungen weitergeben zu können, hat Zahn mit einigen Jugendlichen einen kleinen Workshop veranstaltet.

„Und sie haben da immer wieder auf Pinnwände geschrieben, dass sie langsam Angst haben vor anderen Menschen, also vor der Kontaktaufnahme. Weil Corona ihnen ein Distanzgefühl vermittelt hat.“ Themen, wie Einsamkeit, wie sehr es fehlt, Freude zu treffen – oder wie eng, wie eingeschränkt sich ihr Leben anfühlt – all das stand auch auf den Pinnwänden, sagt Alfred Zahn.

Wo sich Jugendliche anmelden können

Das Jugendhearing findet am Samstag, 15. Mai, von 12.30 bis 18 Uhr über die Videoplattform Zoom statt. Anmeldung bis Donnerstag, 13. Mai, unter www.kinder-jugendbeteiligung-bw.de/junges-engagement. Auch im Vorfeld, am Mittwoch, 12. Mai, können Kinder und Jugendliche sich schon über den Link auf dieser Seite von 14 bis 16 Uhr bei einem offenen Austausch beteiligen.

Der hiesige Arbeitskreis wird zudem, sobald Präsenzveranstaltungen wieder möglich sind, zu einem Fachtag für Jugendliche einladen.