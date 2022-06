Villingen-Schwenningen vor 2 Stunden VS will mehr Öko-Energie, aber nachts soll die Stadt hell beleuchtet bleiben Wie heizt VS im Winter? Stadträte drängeln, Verwaltung bremst: Der alte Öko-Antrag wird endlich diskutiert, Wünsche und Realität prallen in der Ausschuss-Debatte jedoch aufeinander. Und eine Rätin sieht richtig schwarz.

Manche Bürger beschweren sich über Licht-Smog nachts in Villingen. Aus Sicherheitsgründen soll die Beleuchtung in den Straßen aber angeschaltet bleiben. Unser Bild zeigt die beleuchtete Stadtmauer am Romäusring im November 2017. | Bild: Hans-Juergen Goetz