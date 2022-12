Die Innenstädte von Villingen und Schwenningen verändern sich. Einer hat dafür einen Plan. Thomas Herr, der City-Manager. Er hat ein Konzept bis ins Jahr 2025. Neu beabsichtigte Kernpunkte dabei: ein City-Award und Beachvolleyball in der Innenstadt sowie Unterhaltung gegen Sommer-Langeweile.

Das neue Jahr packt Herr mit einem in vier Quartale aufgegliederten Konzept an.

Das ist im Quartal I 2023 geplant

Das große Ziel hier ist Aufenthaltsqualität und Frequenz. In Schwenningen glänzt hier eine Privatinitiative des Central Hotel-Eigentümers Ronan Doran, der sich laut Herr mit Helfern um Innenstadt Sauberkeit kümmern wird. In Villingen soll das kleinteilige aber besondere Laden-Angebot mit einem Banner für Besucher von auswärts akzentuiert werden. In V und S werden Mülleimer mit Sensoren bestückt werden. Sind die Behälter voll, gibt es automatischen Alarm bei den Technischen Diensten – bitte leerem. Umgebungs-Verunreinigungen sollen so bekämpft werden. Ziel sei weiter, sich mit dem Gewerbeverband auf für Kunden verlässliche Kernöffnungszeiten zu einigen.

In Schwenningen sollen in der Fußgängerzone neue Chillzonen platziert werden. Ziel: Gelegenheit für vielfältige Spontan-Nutzungen. Vom einfachen Ausruhen oder Treffen mit Freunden bis hin zum entspannenden Gitarrenspiel ist hier alles denkbar.

In Villingen gibt es hierfür noch keine Detailplanung, nachdem es Lärm-Sorgen von Anwohnern gibt. Einen neuen City-Award will die Stadt für Start-ups ausschreiben. Details wie Prämierung und Jury-Besetzung seien aktuell noch nicht beschlossen, sagt Thomas Herr, der das Vorhaben aber im Frühjahr definitiv umsetzen möchte.

Chill-Zonen der Firma Helix wie auf diesem Bild will die Stadtverwaltung nun für die Innenstädtische in Villingen und Schwenningen in Position bringen. Zuerst ist Schwenningen an der Reihe. Mehr Aufenthaltsqualität und ein besonderer Lerneffekt sind dabei die Zielsetzungen. | Bild: Bernd Eisenberg

Leerstände sollen ebenfalls im ersten Quartal mit einer Projektgruppe in Schwenningen angegangen werden. Ziel sei es, mit Pop-up-Stores zu agieren. Diese kurzfristig eingerichteten Aktionsläden gab es schon 2022 einmal als ersten Versuch. Der Villinger Mode-Anbieter Nastrovje Potsdam verkaufte seine Artikel bereits vorübergehend vor Ort in den Muslen. Der Versuch sei nur ein paar Tage gelaufen, dann habe er wegen Personalproblemen frühzeitig beendet werden müssen.

Das ist im Quartal II 2023 geplant

In Projektgruppen sollen auch Bürger eingebunden zur Klärung von City-Herausforderungen eingebunden werden, unter anderem in Form von Beteiligungsworkshops. Herausragendes Thema sein wird: „Musik goes Innenstadt“. Mit Vereinen oder Bands sollen Auftritte an Samstagen den Einkauf in VS attraktiver machen.

Das ist im Quartal III 2023 geplant

Für die Schulferien vorgesehen ist ein Event-Sommer in beiden Innenstädten. Ebenfalls geplant: Kunstobjekte im öffentlichen Raum von Schwenningen. Das Projekt werde von Galerieleiter Stephan Rößler organisiert, kündigt Thomas Herr an.

Hier soll bald der Bär steppen: Für den Schwenninger Marktplatz ist ein Beachvolleyball-Turnier im Sommer angedacht. | Bild: Trippl, Norbert

Und, angestrebt wird ein Beachvolleyball-Turnier mitten in der Schwenninger City am Marktplatz vor dem Rathaus.

Das ist im Quartal IV 2023 geplant

Weihnachtsmarkt und die Treffpunkt-Stafette des Villinger Adventsfensters stehen hier im Mittelpunkt. Das Thema Leerstände will Herr hier mit der Entwicklung eines „Punktesystems für Handel und Verpächter“ angehen.

Zeugnis vom Handel Wie kommt der neue City-Manager an? Rainer Böck, Gruppensprecher Einzelhandel für Villingen sagt: „Es ist gut, dass es ihn überhaupt gibt und auch, wie er in die Aufgabe gestartet ist.“ Komplimente rundum für Thomas Herr. Böck: „Er kümmert sich, leistet viel Hintergrundarbeit.“ Und weiter der Händler aus der Niederen Straße: „Ich schätze auch die Offenheit von Herrn Herr, die er ebenso wie Matthias Jendryschik als Wirtschaftsförderer an den Tag legt.“