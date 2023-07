In der Brigach mitten in Villingen gegenüber des Bahnhofes leuchtet ein orangefarbener Bagger aus der grünen Umgebung. Daneben gibt ein ebenfalls in sichtbarem orange gekleideter Arbeiter Anweisungen. Es spritzt, wenn der Bagger mit seinem Greifer in die Brigach taucht.

Die Brigach wird naturnah umgebaut

Das Regierungspräsidium ist aktuell dabei, als Ausgleich für den Umbau der Pegel-Messanlage an der Brigach bei der Paradiesbrücke die Brigach zu renaturieren. Dazu werden Buhnen, Störsteine und natürliche Fischunterstände – in die Brigach eingebracht. Mit diesen Maßnahmen wird in diesem Teil der Brigach der Wasserstand wieder erhöht.

Baggerarbeiten in der Brigach in Villingen im Zuge der Renaturierungsmaßnahme Video: Susanne Rothweiler

Über Steinbuhnen und Wurzelstöcke

Verschiedene Elemente wie Steinbuhnen und Wurzelstöcke werden in die Brigach integriert. Die Wurzelstöcke dienen zum Beispiel als Unterschlupf für Flussbewohner.

Was derzeit ab und zu laut vom Brigachbett gegenüber des Bahnhofes herauf tönt, ist das Zerkleinern der Brigachsteine für die Steinbuhnen, das sind eine Art kleine Dämme.

Der Bagger zieht die Steine aus dem Fluss und zerstößt sie mit dem Baggergreifer. Dann werden verkleinerten Elemente rechtwinklig zum Brigachufer angeordnet.

Mit dem Bagger werden Steinbuhnen – also kleine Dämme aus Steinen – in der Brigach in Villingen angelegt. Hinter ihnen steht das Wasser ein bisschen höher als bislang, was für bestimmte Flussbewohner wichtig ist. | Bild: Susanne Rothweiler

Unterschiedliche Lebensräume für Brigachbewohner

Das soll in Zukunft für eine vielfältige Strömungssituation sorgen. Durch diese Eingriffe ins Flussbett sollen unterschiedliche Lebensräume für die Gewässerorganismen entstehen.

Bei den Gewässerorganismen in der Brigach handelt es sich laut Matthias Henrich vom Regierungspräsidium Freiburg unter anderen um Bachflohkrebse, Eintagsfliegen-Larven, Forellen und Äschen.

Ein Arbeiter befestigt Wurzelstöcke in der Brigach in Villingen. | Bild: Susanne Rothweiler

Mit tiefen beckenartigen Strudeltöpfen in felsigem Untergrund und schnell und langsam fließenden Flussbereichen soll gerade in Niedrigwasserzeiten die Aufenthaltsqualität für die Brigach-Bewohner deutlich verbessert werden.

Renaturierung Renaturierung bedeutet die Wiederherstellung von naturnahen Lebensräumen aus kultivierten, genutzten Bodenoberflächen. Renaturierte Flüsse und Bäche haben eine geringere Hochwassergefahr für Anwohner. Nach einer Renaturierung ist die Flusslandschaft wilder und natürlicher als vorher.

Unterschiedliche Lebensbereiche für Tiere entstehen in der Brigach Video: Susanne Rothweiler

Ende der Umgestaltung der Brigach

Die Arbeiten, die laut Regierungspräsidium rund 30.000 Euro kosten, sollen bis Anfang August umgesetzt sein. Sie sind der Schlusspunkt der umfangreichen Umgestaltung des Pegels, der wichtig ist um rechtzeitig Niedrig- oder Hochwasser rechtzeitig zu erkennen.