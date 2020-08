Am Trinkwasserbrunnen an der Hammerhalde werden regelmäßig größere Mengen an Wasser entnommen. Das darf nicht sein, meinen die Stadtwerke.

Nach einer ausgiebigen Wander- oder Radtour an heißen Sommertagen tut eine Abkühlung doppelt gut. Daher haben die Stadtwerke Villingen-Schwenningen an vier Standorten in der Region Trinkwasserbrunnen aufgestellt. So kann bequem per Knopfdruck kostenlos ein halber Liter Wasser zum Verzehr entnommen und die mitgebrachte Trinkflasche direkt mit kühlem Wasser befüllt werden. Hinter dem Hochbehälter an der Hammerhalde fließt so frisches Trinkwasser aus dem Hahn.

In letzter Zeit wurde von Anwohnern vermehrt beobachtet, wie Menschen mit dem Auto vor dem Hochbehälter vorfahren und ihre mitgebrachten Kanister am Trinkwasserbrunnen füllen, berichtet nun die Stadt in einer Pressemitteilung. Dabei werde oftmals rücksichtslos vorgegangen und der Geh- und Radweg mit dem Auto blockiert, um die befüllten Kanister bequem und schnell wieder einladen zu können. Vom verbotenen Befahren des Geh- und Radweges geht auch eine Gefährdung für Radfahrer, Kinder und Fußgänger aus.

„Wir werden das weiter im Auge behalten. Unsere Intention war es, etwas Gutes zu tun und Wanderern und Radfahrern frisches Trinkwasser anzubieten. Der Großteil der Menschen hat dies auch wohlwollend aufgenommen und geht entsprechend behutsam mit dem wichtigen Gut Trinkwasser um. Wenn die Trinkwasserbrunnen aber zweckentfremdet und größere Mengen entnommen werden, ist das nicht Sinn der Sache. Die Menschen sollen sich hier kostenlos erfrischen können und nicht Vorräte an Trinkwasser hamstern“, erklärt SVS-Geschäftsführer Ulrich Köngeter.

Als erste Maßnahme wird die Ausgabemenge am Trinkwasserbrunnen an der Hammerhalde reduziert. Die SVS behält sich vor, diesen Service dauerhaft und ersatzlos einzustellen, sollte sich an der derzeitigen Situation nichts ändern, so die Stadtwerke in ihrer Pressemitteilung umissverständlich.