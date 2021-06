Während sich am Samstag die Zahl der Genesenen und Neuinfizierten die Waage hielten, meldete das Gesundheitsamt am Sonntag (Stand 8 Uhr) ein Plus von 18 Genesenen gegenüber dem Vortag. Die Zahl der bestätigten Coronavirus-Fälle stieg lediglich um vier Personen. Damit sank die Zahl der aktuell Infizierten um 14 auf nur noch 127 Personen.

Unverändert blieb die Zahl der bislang 204 an oder mit Corona Verstorbenen im Landkreis. Auf dem Vormarsch sind weiterhin die Virusmutationen. Von den aktuell 127 an COVID-19 Infizierten sind laut Gesundheitsamt 110 Fälle mit einer Mutation nachgewiesen. Im Schwarzwald-Baar-Klinikum liegen noch 33 am Coronavirus erkrankte Patienten. Die Wochen-Inzidenz verharrte am Samstag bei 42,4.