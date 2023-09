„Die Legende lebt“, heißt es in einer Pressemitteilung des Fördervereins Saba/MPS. Die Legende heißt MPS. Über das legendäre Musiklabel aus dem Schwarzwald und über das Lebenswerk von Hans Georg Brunner-Schwer wird am Samstag, 9. September, im Rahmen des Festival „Jazzin The Black Forest“, im Theater am Ring ein 90-minütiger Dokumentarfilm Premiere feiern

Einige der MPS-Musiker, wie Monty Alexander, Joachim Kühn, Jasper van´t Hof, Jean-Luc Ponty, Eberhard Weber und Charly Antolini kommen zu Wort, ebenso der verstorbene Rolf Kühn. Darüber hinaus ist auf der Großbildleinwand des Theaters die im Frühjahr verstorbene Marlies Brunner-Schwer zu erleben, auch ihr Sohn Andreas, Lisa Boulton und einige andere. Anwesend sein werden bei der Filmpremiere die Filmemacher Sache Schmidt und Micha Bojanowski, die seit 2019 an der Dokumentation der MPS-Welt gearbeitet haben.

Bereits vor knapp 20 Jahren, noch zu Lebzeiten von Hans Georg Brunner-Schwer (1927-2004), hatte die Baden-Badener Filmproduzentin Elke Baur die MPS-Geschichte dokumentiert. Da einige der Rechte abgelaufen sind, kann dieser Film nicht mehr öffentlich gezeigt werden. Seit damals hat sich auch einiges verändert. 1983 hatte Brunner-Schwer das Label MPS an die Deutsche Grammophon verkauft, die Rechte wurden dann später von Universal übernommen. Seit 2014 gehört das Label zu Edel-Music. Viele Jahre schlummerten die meisten Musikschätze von MPS in Archiven, lediglich ein paar CD-Sampler wurden veröffentlicht. Ab 2014 wurden wieder alte MPS-LPs neu aufgelegt, sorgsam mit dem Design aus alten Saba/MPS-Zeiten. 2009 wurde das MPS-Studio an der Richthofenstraße wiederbelebt. Seither gab es zahlreiche Führungen im Tonstudio und viele Tonaufnahmen, zuletzt analog, auf den alten Bandmaschinen.

2019 nahm Julia Kadel, die Pianistin, die am Freitag beim Jazzfestival zu hören sein wird, eine LP in analoger Tradition für das MPS-Label auf. Das war der Zeitschrift Spiegel eine Geschichte wert. Die wiederum las der Filmproduzent Micha Bojanowski, und so entstand die Idee, einen Film über MPS zu machen.

Der Film ist ein Stück Heimatgeschichte. Bevor er im Fernsehen gezeigt werden wird, feiert er im Theater am Ring in Villingen Premiere. Nach dem Kinofilm läuft dann im Jazzkeller erneut eine “Funky Voyage“. Am Freitag ist Julia Kadel im Rahmen des Festival-Programms zu hören und am Sonntag kommt zum Abschluss Adele Neuhauser mit Edi Nulz. Tickets gibt bei Tourist-Info & Ticket-Service Franziskaner Kulturzentrum Villingen, Tourist-Info und Ticket-Service Bahnhof Schwenningen sowie bei allen Vorverkaufsstellen im Verbund Kulturticket Schwarzwald-Baar-Heuberg oder online unter www.villingen-schwenningen.de/tickets.