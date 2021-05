Die Demo der Kritiker von Corona-Maßnahmen am 9. Mai in Villingen darf nicht stattfinden. Wie der SÜDKURIER berichtete, hatte das Landratsamt des Schwarzwald-Baar-Kreises die Veranstaltung mit Blick auf die hohen Coronazahlen verboten. Einen Einspruch des Veranstalters und Anmelders der Demo hat das Verwaltungsgericht Freiburg abgelehnt und das Verbot bestätigt.

Dennoch wird am Sonntag auf dem Villinger Marktplatz eine Aktion stattfinden – und zwar von den „Omas gegen Rechts“. Von 10 bis 16 Uhr werden sie auf dem Latschariplatz sein: „Wir machen eine Art Sitz-Mahnwache“, sagt Patricia Haas-Meusel gegenüber dem SÜDKURIER.

Als man erfahren hatte, dass eine „Querdenker-Demo“ in Villingen stattfinden soll, beantragten die „Omas“ ebenfalls eine Aktion beim Landratsamt. „Wir wollen ein Zeichen setzen und zeigen, dass wir diesem zersetzenden Spektrum am Sonntag nicht die Hoheit über die Stadt überlassen“, sagt Haas-Meusel weiter. Denn: Obwohl die Demo der Kritiker der Corona-Maßnahmen und anderen Gruppierungen untersagt wurde, rechnen die „Omas“ dennoch damit, dass Teilnehmer in der Stadt sein werden.

Anders als die untersagte Demo, ist die Aktion der „Omas gegen Rechts“ vom Landratsamt genehmigt. Haas-Meusel: „Es werden wahrscheinlich auch nur vier von uns dort sein. Wir wollen ein Kreuz machen, das ganze mit einem Band absperren und auf einem Klappstuhl sitzen.“ Natürlich passiere all das mit FFP2-Masken und ausreichend Abstand.