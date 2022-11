Das Oberzentrum versucht, die Wege für Radfahrer zu ordnen und auszubauen. Das neuste Vorhaben springt ins Auge: Erste leuchtend grüne Streifen sind jetzt sehen. Für Autofahrer, Radler und Fußgänger ist das gleichermaßen bedeutsam.

Der Villinger Krebsgraben ist eine Route, auf der sich automobiler Gewerbe- und Privatverkehr tagsüber fast ununterbrochen ballt. Jetzt ist hier alles anders. Sowohl stadtauswärts Richtung Kurgebiet als auch stadteinwärts in Fahrtrichtung Vockenhauser Straße gab es schon bislang einen Fahrstreifen für Radfahrer. Dieser wird nun unübersehbar aufgewertet.

Das gilt bei den Radfahrstreifen

Der Sinn der Aktion: Die Farbe soll vor allem Autofahrern klar machen, dass dieser rund ein Meter breite Abschnitt den Radlern vorbehalten ist. Eine klare Botschaft spricht auch der durchgezogene, weiße Streifen, der den Bereich zur Straßenmitte hin abgrenzt. Autofahrer sollen den weißen Streifen respektieren und auf ihrer Fahrspur bleiben.

Fest steht: An den VS-Straßen wird es immer bunter. | Bild: Trippl, Norbert

Weiterer Vorteil der grünen Signalfarbe: Auch Fußgängern leuchtet die Spur nun deutlich entgegen. Wer gerade auf sein Handy blickt und die Straße überqueren will, der sieht aus dem Augenwinkel den grünen Streifen viel eher als die bisher asphaltgrau gestaltete Radel-Zone, die mit ihrer gestrichelten Linie übrigens auch Autofahrern die Möglichkeit bietet, kurz auf die Fläche zu fahren.

Ein Meter breit, aber eigentlich …

Bei der Polizei räumt der Verkehrsexperte Thomas Helber ein, dass ein Meter breite Fahrradstreifen auch eine missverständliche Botschaft aussenden könnten. Mit der Novellierung der Straßenverkehrsordnung im Jahr 2022 wurde festgelegt, dass Radfahrer innerorts mit einem Seitenabstand von 1,50 Meter (außerorts: 2 Meter) zu passieren sind. Das gelte auch trotz der viel schmaleren Radfahrstreifen.

Rot und grün bedeuten genau?

„Eine wirklich rechtliche Bedeutung haben die Farben der Fahrbereiche nicht“, sagt er. Die roten Bereiche seien vor allem als Warnung in Kreuzungsbereichen gedacht. Die grünen Bereiche sollten einfach den nur für Radfahrer markierten Straßenraum definieren.

Es gibt auch rote Abschnitte für Radfahrer, wie hier am Vorderen Eckweg. | Bild: Trippl, Norbert

Breitspurig: Die Fahrradstraße

In Schwenningen ist heute schon zu sehen, was weiter an Radfahrspuren geplant ist. Hier gibt es schon mehrfach richtige Fahrradstraßen. In Schwenningen gibt es schon grün eingefärbte Fahrradstraßen. Sie sollen vor allem Schülern auf dem Weg zum Unterricht mit dem Fahrrad etwa in Richtung Deutenberg mehr Sicherheit bieten. Deshalb wurde im Oktober die Bert-Brecht-Straße zur Fahrradstraße umgewidmet.

In Schwenningen ist zu sehen, wie in etwa künftig Villingens Brigachstraße ausgestaltet sein könnte. Die Bert-Brecht-Straße ist jetzt seit Ende Oktober als Fahrradstraße deklariert. | Bild: Trippl, Norbert